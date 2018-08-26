Трамп знову безглуздо зганьбився: фотофакт

Під час візиту в дитячу лікарню в Колумбусі в штаті Огайо президент США Дональд Трамп неправильно розфарбував державний прапор.

На дивний малюнок Трампа звернула увагу користувач Twitter, підписана як Talia. У своєму акаунті дівчина опублікувала фото американського лідера серед дітей.

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Відзначається, що президент США відвідав хворих разом з дружиною Меланією для залучення уваги до проблеми опіоїдної кризи в США. У лікарні Трамп разом з дітьми займався малюванням, зокрема, розфарбовував розмальовки. Трамп намалював синю смугу на прапорі США, де є тільки червоні і білі.

The President has colored his flag wrong.



That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V — Talia (@2020fight) 25 серпня 2018 р.

Через помилку Трампа більшість зробили висновок, що президент просто не знає, як виглядає національний прапор. Деякі припустили, що, можливо, він малював варіацію на прапор, яка в США використовується як знак підтримки поліцейських, які загинули при виконанні обов'язку.

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