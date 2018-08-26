Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Трамп знову безглуздо зганьбився: фотофакт

  • 191
Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / kp

Під час візиту в дитячу лікарню в Колумбусі в штаті Огайо президент США Дональд Трамп неправильно розфарбував державний прапор.

На дивний малюнок Трампа звернула увагу користувач Twitter, підписана як Talia. У своєму акаунті дівчина опублікувала фото американського лідера серед дітей.

І ще: Фото Меланії Трамп стало мемом у мережі

Відзначається, що президент США відвідав хворих разом з дружиною Меланією для залучення уваги до проблеми опіоїдної кризи в США. У лікарні Трамп разом з дітьми займався малюванням, зокрема, розфарбовував розмальовки. Трамп намалював синю смугу на прапорі США, де є тільки червоні і білі.

Через помилку Трампа більшість зробили висновок, що президент просто не знає, як виглядає національний прапор. Деякі припустили, що, можливо, він малював варіацію на прапор, яка в США використовується як знак підтримки поліцейських, які загинули при виконанні обов'язку.

Читайте також: Дональд Трамп очолює топ "ідіотів" в пошуковику Google Images

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1740
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461097
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Дональд Трамп