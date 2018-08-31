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Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі

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Холлі Беррі - фото 1
Холлі Беррі / Instagram

У період з 1998 по 2003 рік юний принц жив в гуртожитку і поводився, як звичайний підліток.

Днями у мережі з'явилося архівне фото принца Гаррі, зроблене під час його навчання в Ітонському коледжі.

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Так, на фото видно, що на стіні кімнати гуртожитку, в якій жив Гаррі, були розвішані постери з напівоголеними дівчатами і популярними актрисами.

Серед усього іншого на стіні у Гаррі висіло і вирізане з журналу фото американської актриси Холлі Беррі. Сама Беррі помітила це і потролила принца Гаррі у Twitter.

"Гаррі, я все бачу!", – написала актриса і додала веселий смайлик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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