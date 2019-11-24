Тепер остаточно: Деніел Крейг заявив, що більше не буде грати Джеймса Бонда

Британський актор Деніел Крейг заявив про те, що більше не має наміру грати роль Джеймса Бонда. Зробив він це на "Шоу зі Стівеном Кольбером".

За словами актора, він залишився задоволений роботою, яку виконав у франшизі, але хтось ще повинен мати шанс зіграти цю роль.

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Фільм "Не час помирати", вихід якого запланований на весну 2020 року, стане останнім фільмом про Бонда за участю Крейга

Ми ж нагадаємо, що Деніел Крейг зіграв Джеймса Бонда у 5 фільмах. Першим став "Казино "Рояль" 2006 року.

Цьогоріч головну роль отримала Лашана Лінч. Вона зіграє жінку-агента 007. Зазначимо, що Лашана – перша жінка, котрій вдалося зіграти культову роль. Нещодавно у мережі з'явилися перші кадри з фільму "Не час помирати". Дівчину сфотографували в формі, з навушником і цілим арсеналом зброї на зйомках в Італії.

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