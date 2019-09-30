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З'явилися перші фото жінки-агента 007 з нового фільму про Джеймса Бонда

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Лашана Лінч - фото 1
Лашана Лінч / Instagram

У мережі опублікували перші фотографії актриси Лашани Лінч в образі жінки-агента 007 зі зйомок нового фільму про Джеймса Бонда. Зйомки проходять в Італії.

Так, актриса Лашана Лінч стане наступним агентом 007 замість Бонда. Деніел Крейг повернеться до своєї ролі шпигуна, однак у фільмі його герой буде у відставці, коли його знову викличуть на службу. Дівчину сфотографували в формі, з навушником і цілим арсеналом зброї на зйомках в Італії.

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Лінч стане першою жінкою, яка виконає цю культову роль. Новини про те, що в новому фільмі агентом 007 стане жінка розділила шанувальників бондіани на два протилежні табори.

Прем'єра фільму під назвою "Не час вмирати" (No Time to Die) запланована на квітень 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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