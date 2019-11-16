Справжні випробування: Land Rover показав тизер зі зйомок нового фільму про Бонда

Фанати франшизи про агента 007 Джеймса Бонда можуть радісно плескати в долоні. До виходу стрічки на великі екрани залишається не так уже й багато часу, а в мережі з'являється все більше деталей. Ось, наприклад, нам показали, які випробування "переживає" Land Rover Defender під час зйомок фільму!

Походження відео найофіційніше з-поміж можливих: щоб анонсувати продовження співпраці з власниками франшизи EON Production, невеликий ролик про участь Land Rover Defender у зйомках фільму "Не час помирати" зняли самі британці.

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А координатор трюків для кіно Лі Моррісон вже заявив: "Нам був потрібен воістину неприборканий автомобіль, здатний на рівних боротися зі стихією, долати круті спуски та легко форсувати річки". Саме тому вибір припав на новий Defender.

Відзначимо, що знімаються в кіно не зовсім стандартні позашляховики: вигляд "акторів" був розроблений спеціально для фільму. Відрізняються вони темною обробкою кузова, 20-дюймовими чорними колесами й особливими покришками. І саме такі Defender стали першими екземплярами новинки, зібраними на конвеєрі заводу Land Rover у Словаччині.

Крім абсолютно нового позашляховика в "007: Не час помирати" взяли участь і низка класичних моделей Land Rover. Само собою, не обійшлося і без Aston Martin: фірма відправила кіношникам на розтерзання як вантажні DB5 і V8 Vantage, так і цілком свіжий DBS Superleggera, і новітній суперкар Valhalla.

Нагадаємо, що ювілейна 25 стрічка про пригоди британського спецагента вийде на українські екрани 9 квітня 2020 року.

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