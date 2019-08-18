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Справжнє авто Джеймса Бонда пішло з молотка

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Aston Martin DB5 - фото 1
Aston Martin DB5 / fortune

Aston Martin DB5 1965 року, побудований для зйомок в бондіані, проданий на аукціоні Sotheby's в каліфорнійському Монтереї за рекордні для моделі 6,4 мільйона доларів!

Автомобіль був одним з двох однакових DB5, побудованих Aston Martin спеціально для продюсерської компанії EON Productions, яка знімала фільми про Джеймса Бонда.

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Перший екземпляр призначався для роботи в кадрі, тобто для каскадерських трюків, захоплюючих перегонів і рядових поїздок агента 007. Виходячи з технічного завдання, це авто мало бути максимально схожим на серійну модель, тому з нього зняли муляжі зброї та інші шпигунські пристрої.

Другий екземпляр DB5 був цікавішим: він призначався для ефектної демонстрації можливостей автомобіля Джеймса Бонда крупним планом, тому його нафарширували всілякими аксесуарами з арсеналу MI6: кулеметами Браунінг в крилах, гідравлічними таранами в бамперах, катапультованим кріслом пасажира, куленепробивним екраном за заднім склом, димовою завісою та іншими гаджетами.

Справжнє авто Джеймса Бонда пішло з молотка - фото 348374

Справжнє авто Джеймса Бонда пішло з молотка - фото 348375

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Джерело: fortune
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