Тенет: дивіться трейлер нового трилеру з Робертом Паттінсоном

У мережі з'явився тизер нового фільму "Тенет" (Tenet) від Крістофера Нолана. Свіжий екшн розповідає про шпигунів і мандрівки у часі. Дивіться трейлер українською мовою онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила другий трейлер фільму "Тенет" (Tenet), над яким попрацював автор "Початку" та "Інтерстелара" Крістофер Нолан. Дата виходу стрічки запланована на 16 липня, якщо пандемія коронавірусу не внесе корективи.

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Сюжет фільму досі залишається таємницею, але промо показали шпигунів, які намагаються відвернути нову світову війну. А назва стрічки є словом, яке відчиняє чимало дверей. Не обійшлось і без стрибків у часі та навіть реальності.

"Це не подорож крізь час. Це інверсія", – так вже встигли описати новий фільм Нолана. Тож варто чекати щось не менш круте, аніж "Початок" з Ді Капріо. У головних ролях: Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Дімпл Кападія, Елізабет Дебікі, Майкл Кейн та інші.

Тенет, дивитись український трейлер фільму онлайн:

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