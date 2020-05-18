Дивиться перший трейлер комедії про Євробачення

Вийшов перший музичний ролик комедії Євробачення: Історія вогненної саги. Трейлер з'явився на офіційному YouTube-каналі стрімінгового сервісу Netflix.

Головні ролі в стрічці Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga виконали Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. Вони ж з'явилися в першому ролику комедії.

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Актори постають в супергеройських образах, виконуючи трек Volcano Man зі стрічки. За сюжетом, вони ісландські співаки, які вирушили на Євробачення за перемогою і визнанням. Також у фільмі знялися Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. Режисером стрічки став Девід Добкін, а автором сценарію виступили Феррелл і Ендрю Стіл.

Прем'єра стрічки мала відбутися у травні, під час Євробачення. Але конкурс був скасований, а дату прем'єри фільму перенесли. Вона відбудеться на Netflix 26 червня 2020 року.

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