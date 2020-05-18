Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Дивиться перший трейлер комедії про Євробачення

  • 33
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Вийшов перший музичний ролик комедії Євробачення: Історія вогненної саги. Трейлер з'явився на офіційному YouTube-каналі стрімінгового сервісу Netflix.

Головні ролі в стрічці Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga виконали Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. Вони ж з'явилися в першому ролику комедії.

І ще: Крізь сніг від Netflix: трейлер серіалу про виживання і касти

Актори постають в супергеройських образах, виконуючи трек Volcano Man зі стрічки. За сюжетом, вони ісландські співаки, які вирушили на Євробачення за перемогою і визнанням. Також у фільмі знялися Пірс Броснан, Ден Стівенс і Демі Ловато. Режисером стрічки став Девід Добкін, а автором сценарію виступили Феррелл і Ендрю Стіл.

Прем'єра стрічки мала відбутися у травні, під час Євробачення. Але конкурс був скасований, а дату прем'єри фільму перенесли. Вона відбудеться на Netflix 26 червня 2020 року.

Читайте також: Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4746
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • Вчора, 12:25
  • 117
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 201
Загрузка...
Новини