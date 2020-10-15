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Температура в Атлантичному океані побила рекорд останніх 2900 років

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Температура океану може впливати на появу ураганів і посух - фото 1
Температура океану може впливати на появу ураганів і посух

Останні 20 років температура води в Атлантичному океані тримається на рекордно високому рівні за останні 2900 років. Такі результати опублікували дослідники з Массачусетського університету і університету Квебека.

Учені порівняли температурні коливання води, використовуючи зразки з крижаних щитів і морського дна.

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Вони взяли матеріали з озера Саут-Соутут в канадській Арктиці. З'ясувалося, що температура океану періодично знижується і підвищується. Ці фази можуть тривати до 40 років, однак з XV століття є загальний тренд на потепління.

"Темпи та масштаби потепління за останні кілька століть є безпрецедентними за всю історію спостережень, – заявили автори дослідження. – Минуле десятиліття було найтеплішим за останні 2900 років".

Температура в Атлантичному океані побила рекорд останніх 2900 років - фото 430389
Температура океану за останнє десятиліття лише зростала

На думку вчених, висока температура океану може викликати сильні урагани та посуху в Північній Америці.

Раніше в мережі показали, що море біля Одеси почервоніло. Як повідомив, одеський фахівець Владислав Балинський, яскрава біофлуоресценція викликана бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей динофлагелятів з переважаючою чисельністю Lingylodinium polyedra. Більше читайте за цим посиланням.

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Джерело: strelkamag
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