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Температура в Атлантичному океані побила рекорд останніх 2900 років
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Останні 20 років температура води в Атлантичному океані тримається на рекордно високому рівні за останні 2900 років. Такі результати опублікували дослідники з Массачусетського університету і університету Квебека.
Учені порівняли температурні коливання води, використовуючи зразки з крижаних щитів і морського дна.
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Вони взяли матеріали з озера Саут-Соутут в канадській Арктиці. З'ясувалося, що температура океану періодично знижується і підвищується. Ці фази можуть тривати до 40 років, однак з XV століття є загальний тренд на потепління.
"Темпи та масштаби потепління за останні кілька століть є безпрецедентними за всю історію спостережень, – заявили автори дослідження. – Минуле десятиліття було найтеплішим за останні 2900 років".
Температура океану за останнє десятиліття лише зростала
На думку вчених, висока температура океану може викликати сильні урагани та посуху в Північній Америці.
Раніше в мережі показали, що море біля Одеси почервоніло. Як повідомив, одеський фахівець Владислав Балинський, яскрава біофлуоресценція викликана бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей динофлагелятів з переважаючою чисельністю Lingylodinium polyedra. Більше читайте за цим посиланням.
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