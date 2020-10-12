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Море біля Одеси стало червоним: фотофакт

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Вода у Чорному морі стала червоного кольору - фото 1
Вода у Чорному морі стала червоного кольору / Facebook

Днями вода в Одеській затоці забарвилася у темно-червоний колір. Знімками поділився хімік-біолог Владислав Балинський у Facebook.

Як повідомив, одеський фахівець Владислав Балинський, яскрава біофлуоресценція викликана бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей динофлагелятів з переважаючою чисельністю Lingylodinium polyedra.

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"Токсини у морській воді, можливі алергії при купанні і отруєння при споживанні морепродуктів", – попередив хімік-біолог. За словами експерта, причина криється у забрудненні морської води і в тривалому сезоні високих температур.

Море біля Одеси стало червоним: фотофакт - фото 429873

Море біля Одеси стало червоним: фотофакт - фото 429874

Море біля Одеси стало червоним: фотофакт - фото 429875

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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