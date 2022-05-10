Телевізор у Росії почне брехати по-новому: у розвідці розповіли про плани Кремля

Українські бійці дають відсіч окупантам вже третій місяць, тож через невдачі російської армії пропаганда змінює свій напрям. Тож тепер для мешканців РФ телевізор транслюватиме не такі безхмарні тези.

У Головному управлінні розвідки розповіли, що тривалі поразки загарбників в Україні змушують Росію змінювати свою внутрішню пропаганду. Як зауважують розвідники, росіяни "не змогли на полі бою, тож спробують на ТБ".

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Щоби змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами ЄС та НАТО, – розповіли у розвідці.

Тож незабаром громадяни РФ захоплюватимуться ідеями про потребу "об'єднатись, щоб вижити", а також продовжувати сліпо вірити політиці диктатора у Кремлі.

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