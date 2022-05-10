"Російські ветерани Бонні і Клайд": пропагандисти знову зганьбились 9 травня – фото

Росіяни так активно відзначали 9 травня, що знову осоромились з кадрами "російських ветеранів". Цього разу до їх рядів приписали пару відомих американських грабіжників Бонні та Клайда. І трапилось це на найбільшому пропагандистському каналі РФ.

У Росії так активно намагаються втримати культ святкування "Дня перемоги", що регулярно приписують собі не лише чужі заслуги, а й чужих героїв. Щоправда, цього разу під руку потрапили знамениті гангстери Бонні та Клайд, які засвітились на пропагандистському "Першому каналі". пише detector.media.

І ще: "Коротко про парад на Росії": Остапчук висміяв гасло окупантів – відео

На концерті до 9 травня учасники виступали на тлі фотографій ветеранів війни, серед яких раптово опинились і відомі американські грабіжники. Звісно ж, момент з виступу видалили з запису, зате він вже розлетівся соцмережами, як ще один доказ регулярних крадіжок РФ.

Читайте також: "Русский корабль иди н***й": з'явився оригінальний додаток від Генштабу