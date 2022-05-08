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Хто "загострює конфлікт": росіяни перекрутили слова американського історика
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Пропагандистська машина Кремля продовжує війну на інформаційному фронті та годує новими фантастичними новинами. Цього разу росЗМІ вирішили перекрутити слова історика зі США.
У Центрі протидії дезінформації розповіли про нові маніпуляції з боку кремлівських медіа. Попри нелюбов до всього "західного", росіяни чомусь обожнюють використовувати слова закордонних експертів. Звісно ж, змінюючи їх суть, як і трапилось з американським істориком Томом Мокаітіса.
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У росЗМІ активно з'явились окремі тези зі статті Мокаітіса про війну в Україні, яку він опублікував ще 3 травня у виданні The Hill. Посилаючись на історика, росіяни розповідають, що Вашингтон "загострює конфлікт" з РФ та "умисно ускладнює переговорний процес" між Україною та РФ.
Звісно ж, насправді американський експерт лише припускав, якою могла б бути реакція країни-агресора на заяви глави Міноборони США Ллойда Остіна на бажання послабити РФ. Макаітіс висловив можливі ризики таких слів, серед яких і були "ускладнення переговорного процесу" та "загострення конфлікту". У цій же колонці історик наголосив, що "США загнали Росію у глухий кут", тож американці, "безумовно хочуть зменшити здатність Росії завдавати шкоди своїм сусідам".
Тому це лише черговий приклад того, як РФ маніпулює фразами експертів лише для того, щоб нав'язати потрібну собі думку.
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