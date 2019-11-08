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Телеканал Прямий інсценував захоплення студії спецпризначенцями у прямому ефірі: відео

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Телеканал Прямий інсценував захоплення студії спецпризначенцями у прямому ефірі: відео - фото 1

Увечері в четвер, 7 листопада, під час ефіру в студію телеканалу Прямий увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" телеканалу.

До студії телеканалу Прямий під час телемарафону "Атака на свободу слова" ввечері у четвер, 7 листопада, увірвалися силовики зі зброєю в руках. Відразу після "наступу" на студію ведучий Микола Вересень впав на підлогу.

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Через кілька секунд стало зрозуміло, що "захоплення" виявилося постановкою, однак таке дійство сильно налякало деяких глядачів в студії.

Сам Вересень сказав, що цим перфомансом хотіли "довести до абсурду те, що відбувається" (обшуки у власника телеканалу Прямий Володимира Макеєнка).

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Джерело: youtube
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