Йди до народу: епічне відео бійки Ляшка з нардепом Герусом в аеропорту

Голова Радикальної партії Олег Ляшко нагадав про себе новим скандалом. В аеропорту "Бориспіль" екснардеп зустрів очільника комітету Ради з енергетики і ЖКГ, слугонародівця Андрія Геруса та влаштував з ним розбірки. Дивіться, як це було.

Відео бійки опублікував сам Олег Ляшко. Як видно з кадрів, інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Головний "радикал" накинувся на представника партії "Слуга народу" Андрія Геруса з питаннями "Що ти тут робиш?", "За які гроші ти тут?", а потім назвав його російським лобістом та почав штовхати його. Штовханина переросла в бійку.

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Участі у потасовці брав також охоронець Ляшка, який знімав усе на відео. Сам "радикал" пояснив, що його обурив дозвіл парламенту на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. Як відомо, саме Герус був автором цієї поправки до закону.

"Випадково побачив у ЗОДі "слугу народу" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася – через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора", – написав Ляшко.

Натомість Герус опублікував фото в розірваній сорочці та назвав Ляшка захисником бізнесу олігарха Ріната Ахметова. За словами голови комітету енергетики і ЖКГ, "радикал" спеціально чекав на нього в аеропорту, аби влаштувати провокацію.

"Претензія Ляшка – це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росії по формулі "Роттердам +", що супроводжувалося ростом тарифів для українських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий "немонополіст", – додав Герус.

Він також назвав Ляшка найбільш продажним (екс) політиком.

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