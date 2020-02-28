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Тейлор Свіфт перетворилася на альфа-самця у новому кліпі

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Тейлор Свіфт - фото 1
Тейлор Свіфт / hit-channel

Американська кантрі-поп-виконавиця і акторка Тейлор Свіфт стала чоловіком. Щоправда, тільки для зйомок свого нового відеокліпу на трек The Man.

Пісня The Man увійде в сьомий альбом виконавиці Lover. Кліп вже з'явився на офіційному каналі зірки в YouTube.

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У музичному ролику 30-річна знаменитість з'явилася в брутальному образі альфа-самця з усіма атрибутами: яхти, сигари, молоді коханки. У пісні Тейлор засуджує токсичну маскулінність і подвійні стандарти. У ролику знялася Лорен Грей, яка має найбільшу кількість дописувачів у соціальній мережі Tik Tok: Грей подає м'ячі на корті.

Також глядачам покажуть маленький епізод перевтілення співачки. Свіфт сама написала сценарій до ролика і стала режисером. Це її перший самостійно зроблений відеокліп.

Тейлор Свіфт перетворилася на альфа-самця у новому кліпі - фото 389076

Тейлор Свіфт перетворилася на альфа-самця у новому кліпі - фото 389077

Тейлор Свіфт перетворилася на альфа-самця у новому кліпі - фото 389078

Тейлор Свіфт перетворилася на альфа-самця у новому кліпі - фото 389079

Тейлор Свіфт перетворилася на альфа-самця у новому кліпі - фото 389080

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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