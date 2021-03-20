На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Техноблогер розібрав ASUS ROG Phone 5: що ховається всередині смартфона
-
- 16
Після проваленого тесту на міцність автор популярного YouTube-каналу JerryRigEverything взявся за розбирання нового ASUS ROG Phone 5. Що ж вдалося виявити всередині ігрового смартфона.
Блогер у новому ролику поставив собі за мету з'ясувати, чому смартфон зламався, завдяки чому після цього у нього продовжує світитися задня кришка і як виробник розмістив всередині два акумулятори.
Це цікаво: Смартфон Black Shark 4 Pro ще не вийшов, а огляд на нього уже є: відео
Оскільки після попереднього тесту гаджет і так був пошкоджений, блогер вирішив навіть не намагатися акуратно розбирати його. Попри це, зняти задню розбиту кришку виявилося не так просто, тому її довелося розігріти за допомогою фена. Як виявилося, за підсвічування логотипу ROG відповідають лише два невеликі світлодіоди, світло від яких розсіюється за допомогою білої пластикової пластини.
Внутрішнє розташування компонентів ROG Phone 5 значно відрізняється від більшості інших смартфонів. Річ у тім, що зверху і знизу розміщено по акумулятору, а між ними міститься материнська плата з процесором. Це стало однією з ключових причин, чому смартфон зламався навпіл при згинанні, адже зазвичай розташований вертикально акумулятор підсилює конструкцію в центрі.
Що ховається всередині смартфона ASUS ROG Phone 5:
Розбирання смартфона виявилася вкрай складним, оскільки через незвичайне розташування акумуляторів виробникові довелося використовувати величезну кількість кабелів. Самі акумулятори надійно приклеєні до корпусу, що ускладнює їх заміну, а материнська плата прикручена таким чином, що блогеру довелося її просто виламати.
Цікаво, що верхній динамік оснащений підсилювальною камерою, заповненою мініатюрними кульками, тоді як у нижньому нічого подібного немає. Також блогер підтвердив, що жодна з камер ROG Phone 5 не оснащена оптичною стабілізацією.
З урахуванням всіх поломок збирати смартфон назад Зак Нельсон не став.
Читайте також: OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
21:1721 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Експерти розповіли, чому надзвичайно корисно рано снідати
-
20:18Chemtrails Over the Country Club: слухайте новий альбом співачки Лани Дель Рей
-
20:00Ліпсінк Батл 3 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:49BMW X6 M проти Lamborghini Urus: дивіться відео епічної гонки кросоверів
-
19:18Техноблогер розібрав ASUS ROG Phone 5: що ховається всередині смартфона
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
17:46Гороскоп на 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Справжнє божевілля: у художниці придбали цифровий будинок за 500 тисяч доларів
-
16:48Ейс Вентура повертається: Morgan Creek зніме новий фільм про приватного детектива
-
16:13У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:49Mercedes-Benz планує зняти з продажу седан CLS: що з ним не так
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
14:48Coca-Cola запустила підписку на автомати з напоями: як вона працює
-
14:17Психологи нагадали про користь обіймів
-
13:40Life is Strange: True Colors – трейлер, деталі, дата виходу гри
-
13:19Фотографиня показала оригінальні зачіски нігерійських жінок
-
12:43Вчені розповіли про парадокс минулої зими
-
12:14Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
11:21Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
-
08:475 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
- 18 березня
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців