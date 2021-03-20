Техноблогер розібрав ASUS ROG Phone 5: що ховається всередині смартфона

Після проваленого тесту на міцність автор популярного YouTube-каналу JerryRigEverything взявся за розбирання нового ASUS ROG Phone 5. Що ж вдалося виявити всередині ігрового смартфона.

Блогер у новому ролику поставив собі за мету з'ясувати, чому смартфон зламався, завдяки чому після цього у нього продовжує світитися задня кришка і як виробник розмістив всередині два акумулятори.

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Оскільки після попереднього тесту гаджет і так був пошкоджений, блогер вирішив навіть не намагатися акуратно розбирати його. Попри це, зняти задню розбиту кришку виявилося не так просто, тому її довелося розігріти за допомогою фена. Як виявилося, за підсвічування логотипу ROG відповідають лише два невеликі світлодіоди, світло від яких розсіюється за допомогою білої пластикової пластини.

Внутрішнє розташування компонентів ROG Phone 5 значно відрізняється від більшості інших смартфонів. Річ у тім, що зверху і знизу розміщено по акумулятору, а між ними міститься материнська плата з процесором. Це стало однією з ключових причин, чому смартфон зламався навпіл при згинанні, адже зазвичай розташований вертикально акумулятор підсилює конструкцію в центрі.

Що ховається всередині смартфона ASUS ROG Phone 5:

Розбирання смартфона виявилася вкрай складним, оскільки через незвичайне розташування акумуляторів виробникові довелося використовувати величезну кількість кабелів. Самі акумулятори надійно приклеєні до корпусу, що ускладнює їх заміну, а материнська плата прикручена таким чином, що блогеру довелося її просто виламати.

Цікаво, що верхній динамік оснащений підсилювальною камерою, заповненою мініатюрними кульками, тоді як у нижньому нічого подібного немає. Також блогер підтвердив, що жодна з камер ROG Phone 5 не оснащена оптичною стабілізацією.

З урахуванням всіх поломок збирати смартфон назад Зак Нельсон не став.

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