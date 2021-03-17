Занадто крихкий: ASUS ROG Phone 5 провалив тест на міцність (відео)

Популярний блогер Зак Нільсон влаштував фірмовий тест на міцність новому ігровому смартфону ASUS ROG Phone 5. За традицією пристрій пройшов жорсткі випробування, покликані перевірити його надійність та довговічність. Результат виявився несподіваним.

ASUS ROG Phone 5 виконаний у металевому корпусі з загартованим склом Gorilla Glass Victus спереду і ззаду. Попри використання найпросунутішого покриття, екран настільки ж легко дряпається інструментом з індексом твердості 6 за шкалою Мооса, як і в будь-якому іншому смартфоні. Ролик з екстремальним випробуванням Зак Нільсон виклав на своєму ютубі.

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Ніж блогера довів, що рама та всі кнопки дійсно виконані з металу. Виявилося, що для вилучення лотка для SIM-карт потрібна довша скріпка, ніж зазвичай, тому власникам новинки варто враховувати цей факт. У ROG Phone 5 використовується сканер відбитків пальців, розміщений під екраном, але Зак не зміг зареєструвати свій. Ймовірно, винною є загрубіла від численних тестів й іншої фізичної роботи шкіра пальця.

Найцікавіше, як завжди, почалося при згинанні смартфона. Всупереч очікуванням блогера, що ігрові пристрої повинні бути міцнішими за звичайні, у ROG Phone 5 навіть при несильному зусиллі просто тріснула бічна рама по центру у зоні антени. При цьому пошкодився й вібромотор, який почав "шипіти, наче кіт".

Дивіться, як ASUS ROG Phone 5 (НЕ) пройшов тест на міцність:

При подальшому згинанні погас з кінцями екран, а при спробі вигнути гаджет у зворотну сторону зламалася й протилежна рама у місці бічних роз'ємів, разом з тим тріснуло і заднє скло. Що примітно, задня LED-підсвітка продовжила працювати.

У планах у блогера розібрати смартфон і подивитися на його два акумулятори. Але це буде згодом. А поки ми закликаємо носити ASUS ROG Phone 5 у захисному чохлі.

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