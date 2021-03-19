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OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном

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Скільки в AnTuTu набирає новий OnePlus 9 - фото 1
Скільки в AnTuTu набирає новий OnePlus 9

Грецький портал TechManiacs придбав передрелізну версію OnePlus 9 Pro і протестував її в AnTuTu, опублікувавши оцінки гаджета. Поповнив скарбничку витоків про прийдешній флагмані й сам вендор – в офіційному блозі OnePlus з'явилися нові фото, зроблені на камеру пристрою.

За результатами випробування в синтетичному бенчмарку AnTuTu OnePlus 9 Pro набрав 661 954 бали, передає TechManiacs.

До теми: Увесь акцент на фото: OnePlus 9 Pro показали в офіційному рекламному ролику

При цьому продуктивність процесора, графічного прискорювача й оперативної пам'яті моделі бенчмарк оцінив у 185 113, 298 639 і 94 357 "папуг" відповідно. Ще 83 845 балів припали на швидкість роботи призначеного для користувача інтерфейсу.

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452230

Інсайдери відзначили, що ці показники нижчі, ніж у низки смартфонів на базі аналогічного процесора Snapdragon 888. За їх припущенням, такі цифри пов'язані зі статусом інженерного зразка у протестованої моделі, і від релізної версії варто очікувати більшого.

Ще одна публікація, пов'язана з новою серією гаджетів OnePlus, – серія знімків, що з'явилися у твітері бренду. При цьому компанія не вказала, про яку саме модель йде мова – базову або "заряджену" з приставкою Pro.

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452231

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452232

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452233

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452234

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452235

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452236

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452237

OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном - фото 452238

Нагадаємо, що презентація нової серії OnePlus 9 відбудеться вже наступного вівторка, 23 березня 2021 року.

Читайте також: OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон

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