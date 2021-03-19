Смартфон Black Shark 4 Pro ще не вийшов, а огляд на нього уже є: відео

Незадовго до офіційної презентації Black Shark 4 у мережі з'явилося відео з демонстрацією роботи нового ігрового смартфона. Невідомий китайський блогер розкрив дизайн пристрою, роботу унікальних механічних тригерів і випробував апарат у "бою".

Як можна побачити на відео, смартфон Black Shark 4 Pro помітно відрізняється від попередника. Виробник зменшив ширину рамок, відмовившись від фронтального розташування стереодинаміків. Фронтальна камера тепер врізана у дисплей по центру.

Це цікаво: OnePlus 9 Pro: результати тестування та нові фото, зроблені смартфоном

Головною фішкою новинки, як і в минулому поколінні, будуть додаткові механічні тригери на правій грані, що підвищує зручність управління в іграх. Коли в них нема потреби, тригери заховані у корпусі. Для їх активації потрібно зрушити два невеликі важелі з кожного боку, що і показано на відео.

Дивіться огляд смартфона Black Shark 4 Pro:

Серед інших особливостей смартфона можна відзначити сканер відбитків пальців у кнопці увімкнення, потрійну основну камеру та зовнішній кулер для охолодження пристрою під час запуску ігор.

З чуток, Black Shark 4 Pro отримає 6,67-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 888 і акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої 120-ватної зарядки. Очікується, що у звичайному Black Shark 4 буде процесор Snapdragon 870. Презентація новинок заплановано на 23 березня.

Читайте також: У мережі показали, як виглядатиме перший iPhone з гнучким екраном: фото