Наді не соромно? Чоловіка Дорофєєвої розкритикували за витівку на літаку

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього тижня почнемо з Віталіка Козловського, котрий знову розбурхує своїх підписниць світлинами з оголеним тілом. Добре, що він не пустив у хід ще одну свою безпрограшну зброю – вірші, написані ним. Цього разу обійшлося лише кількома словами про те, що він любить осінь, але саме зараз не відмовився б від літа. Користувачки не забарилися з компліментами й теплими словами, адресованими співакові: "Давненько не було таких фото", "Віталій – ти бомба", "Я би не відмовилася від опалення", "Ще би! Особливо, якщо це так красиво показати, як ти!", "Роздягнутися в такий холод?... Бррр... Мурашки по шкірі! Ви герой!", "А ти красунчик!"

А ми набираємо обертів. Епатажне подружжя Бабкіних не перестає вражати своїми витівками. Не так давно у Сніжани та Сергія народилась дитиня, а вони вже встигнули знятися для глянцю. Причому не у простих образах. До прикладу, Снєжа вражає своїми розкішними та спокусливими вигинами. Не дивно, що під цим фото назбиралась сотня приємних і затишних слів, адресованих зірковому подружжю: "Які ви офігенні", "Оце так кохання", "Неймовірні!!! Неможливо не закохуватися у вашу пару знову і знову...", "Найкрасивіша пара в моєму Instagram", "Які ж ви класні! Просто неможливо намилуватися... нереальні", "Космічна парочка".

Сніжана привітала Сергія Бабкіна з днем народження

Веселий Володимир Дантес показав своїм підписникам, як перетворити нудний авіапереліт на справжню атракцію. Не дивно, що його прихильники почали ділитися своїми чудернацькими витівками: "Я одного разу летіла в масці зайця до майбутнього чоловіка!", "Тобі уже 30 Вова, а поводишся як дитина", "Наді не соромно було за тебе?", "У когось хлопець – ЛОХ", "Надії пощастило з тобою",

Володя Дантес не стомлюється веселити всіх

Тема халата не розкрита. Або ж тема Тіни Кароль в халаті? Ми, насправді, заплутались. Однак, це аж ніяк не заважає нам насолоджуватися звабливими кадрами поп-діви, якими вона активно ділиться на своїй сторінці в мережі. Що ж про це думають її підписники – читайте далі: "Ви прекрасні", "Там видно одну цицьку?!", "Дуже подобаються ці фото", "Ох вже ж ці ключиці", "Стільки жіночності", "Дуже ніжно та красиво", "Красива та ніжна".

Тіна Кароль продовжує постити провокативні фото в халаті

Настя Каменських заінтригувала своїх прихильників тим, що на них очікує щось спекотне. Враховуючи, що світлина зроблена на фоні PLAYBOY Mexico, то не складно здогадатися, що нашу красуню можна буде побачити на сторінках мексиканського видання для дорослих. Коментарі не забарилися: "Нарешті", "Ти що там робиш?", "Ну тут все зрозуміло: нові сексуальні фото", "Ти що тепер іноземка?", "Настя, дітей уже пора, а не в Playboy", "Просто бомба".

Настя Каменських з'явиться на сторінках Playboy?

Наостанок залишаємо вам спекотну DJ NANA, яка не втомлюється ділитися зі своїми підписниками гарячими танцями біля холодильника. Цього разу зірка мережі показала всім "Грацію кішки діджея з обкладинки". Не дивно, що її прихильникам вигини Насті дуже сподобалися, про що вони не соромилися написати: "Я сумую за холодильником і пральною машиною", "Аж у самого спина заболіла", "Зате як красиво почала", "Ти надзвичайно красива", "Ідеальна",

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