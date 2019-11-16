Найсексуальніший шеф-кухар країни: напарниця Астаф'євої розбурхала мережу прозорим кітелем

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

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Цього тижня почнемо з крихітки Христини Соловій, котра не втомлюється заворожувати своїх прихильників природною красою та вишуканими образами. На днях красуня перевтілилась на справжню француженку, що не могли не оцінити її підписники в інстаграмі: "Красуня", "Обожнюю ці фото", "Кожне фото ще гарніше. Ви – найкраща", "Дуже красиві теплі очі".

Христина Соловій заворожує своїм поглядом

Олександр Педан не втомлюється стібатися не лише з інших, а й з себе. Цього разу він пройшовся темою гоління: "Як бачать мене інші" VS "Як бачу себе я". Тут нічому дивуватися, адже більшість чоловіків без бороди виглядають значно молодше. А що ж написали його прихильники під цим жартівливим постом? Читаємо: "Той що без бороди, бо виглядає на 10 років молодше", "Старий Педан – найкращий Педан", "Педан гарний зі всіх сторін", "До заводських налаштувань", "Справа – 20-річний Педан", "Обидвоє красені", "Краще справа, але я бачила тебе у понеділок... ти такий, як зліва".

А який Педан подобається вам?

Спокуслива Мішель Андраде заворожує своїми пристрасними рухами та подачею. Не дивно, що ця крихітка подобається тисячам українців. До слова, коментарі та компліменти під цим постом з'являються зі швидкістю світла: "Яка ж ти неймовірна", "Мішель, ви дуже крута та кльова", "Дуже красива", "Я б запросив тебе на побачення", "Приголомшлива", "Боже, яка краса", "Неймовірна", "Давай одружимось", "Мішелька-карамелька".

DJ NANA не стомлюється розігрівати мережу провокативними кадрами. Цього тижня Настя постала у прозорому кітелі, розбурхавши уяву користувачів мережі. Не дивно, що вони засипали її коментарями: "Неможливо розслабитися", "Найсексуальніший шеф-кухар країни", "Що в меню?", "Ракета!", "Вогонь", "Не соромно з вами".

DJ NANA оголилась на камеру

Чарівна ведуча улюбленого тревел-шоу Аліна Астровська теж не пасе задніх. Красуня поділилась у мережі цілим спектром емоцій, чим дуже потішила своїх підписників: "Дорослі прикольні смайлики", "Аліночка, ти супер!", "Космос", "Як завжди, красива та жіночна", "Ви дуже красива", "Ви – неймовірної краси жінка", "Обожнюю Алінку. Вона така красива та жіночна".

Аліна Астровська потішила користувачів мережі

Наостанок залишимо вам сексуальну Настю Каменських, котра позує у латексному бюстгальтері та хизується довжелезними ногами. Милуватися не намилуватися. Не дивно, що ця світлина зібрала стільки коментарів і компліментів: "Вау, сексі красуня", "Найкрасивіші ноги і...", "Я просто млію від побаченого", "Улюблена красуня", "Неймовірна", "Оце так ноги від вух", "Еротична".

Настя Каменських спокушає довгими ногами

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