Одружені чи самотні: учені розповіли, хто насправді почувається щасливим

Наскільки точним був Вільям Шекспір, коли сказав: "Краще кохати і втратити, ніж ніколи не кохати взагалі"? Дослідники з Університету штату Мічиган провели одне з перших досліджень такого роду, щоб визначити кількість щастя одружених, колишніх одружених і неодружених людей у кінці їхнього життя.

У дослідженні, опублікованому в журналі "Позитивна психологія" (Positive Psychology), вивчалися історії взаємин 7532 людей у віці від 18 до 60 років, щоб визначити, хто з них виявився найщасливішим у кінці свого життя.

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"Люди часто думають, що їм потрібно бути одруженими, щоб бути щасливими, тому ми ставили питання: "Чи потрібно людям бути у стосунках, щоб бути щасливими? Чи означає життя на самоті нещастя?", – сказав Вільям Чопик, доцент кафедри психології МДУ і співавтор статті.

Виявляється, будувати своє щастя на тому, щоб бути одруженим, не є правильною метою.

Щоб бути щасливим – не обов'язково перебувати у стосунках

Результати дослідження

"Ми були здивовані, виявивши, що самотні люди протягом усього життя і ті, у кого були різні історії стосунків, не відрізнялися один від одного в тому, наскільки вони щасливі. Це свідчить про те, що ті, хто "кохав і втратив", так само щасливі в кінці життя, як і ті, хто "ніколи не кохав узагалі", – підкреслили науковці.

Головний висновок дослідників: люди, безумовно, можуть бути нещасні в стосунках, а самотні люди отримують задоволення від інших речей їх життя: дружби, хобі та роботи. Просто насолоджуйтесь тим, що маєте та не зациклюйтесь на тому, що щось має зробити вас щасливими.

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