На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці розкрили секрет щасливих і тривалих стосунків
-
- 24
Представники науки стверджують, що пари, які прагнуть бути схожими один на одного, мають усі шанси побудувати тривалі стосунки. Звідси, мабуть, і думка про те, що з часом партнери починають нагадувати один одного з часом.
Раніше вчені вже вивчали питання привабливості партнерів. Однак висновки були суперечливими. Одні експерти вважають, що протилежності характерів і звичок притягуються, а інші – схожість важливий ключ до міцних взаємин.
Це цікаво: Три знаки Зодіаку, з якими важко жити у шлюбі
Дослідження 2010 року підтверджує друге твердження. На думку його організаторів, люди прагнуть бути більше схожими на партнерів, і це підвищує ймовірність бути разом багато років.
У процесі дослідження психолог провів порівняння фотознімків подружніх пар – де вони молодята і після 25 років шлюбу. Виявилося, що чим більше свого часу подружжя проводить разом, тим більше воно має подібностей між собою. Особливо виражена схожість після 25 років подружнього життя.
Експерти вважають, що часто партнери мимоволі копіюють міміку і звички других половинок. Згодом характери пар стають схожими.
Згідно з останнім дослідженням, пари, які хочуть бути схожими один на одного і мимоволі повторюють манери партнерів, мають більше шансів прожити разом усе життя. Твердження, що протилежності притягуються, також має право на існування. Ось тільки чи є ймовірність, що такі закохані проживуть разом довго і щасливо?
Часто буває так, що пара протилежних за звичками і характером людей жадає гострих емоцій, відчуттів, бурхливих з'ясувань стосунків і таких же бурхливих примирень. Нерідко і приєднується бажання одного з партнерів довести собі і іншим, що він може в корені змінити характер другої половинки.
Читайте також: Штучний інтелект проаналізував стосунки між людьми та назвав, що робить пари щасливими
-
21:59Якою була найдовша блискавка в історії людства
-
21:44Без чохла не носіть: блогер перевірив на міцність новий iPad Pro (2020)
-
21:24Легендарний воротар оголосив про завершення кар'єри
-
21:22Потужний вибух у Бейруті: мережу сколихнуло моторошне відео
-
21:185 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
20:52Соня Плакидюк з Топмодель по-українськи підкорила шикарною розтяжкою
-
20:43Ешлі Грем знялась повністю оголеною разом зі своїм маленьким сином
-
20:24Цей симптом сигналізує про дефіцит вітаміну D
-
20:14Xiaomi більше не випускатиме смартфони на "чистому" Android
-
19:53Найвередливіші жінки за знаком Зодіаку
-
19:41Науковці розкрили секрет щасливих і тривалих стосунків
-
19:21Солістка KAZKA кардинально змінила імідж: наша Адель
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:14Дивіться, як Toyota Supra проходить "лосячий" тест: ефектне відео
-
18:55Три чудові ідеї, що робити, коли не спиться
-
18:42Мініатюрний календар: мисткиня створює круті композиції з коронавірусних атрибутів
-
18:31Наскільки високий ризик зараження COVID-19 у поїзді: дослідження вірусологів
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
18:18Гороскоп на 5 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Sony готує до виходу потужну PlayStation 5 Pro
-
17:43Блогери порівняли продуктивність бюджетних OnePlus Nord і Google Pixel 4a
-
17:20Мережу підкорила дівчина з аномально тонкою талією
-
17:14Дівчина замовила в мережі маску чумного лікаря, але в ній неможливо дихати: епічне відео
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа