Науковці розкрили секрет щасливих і тривалих стосунків

Представники науки стверджують, що пари, які прагнуть бути схожими один на одного, мають усі шанси побудувати тривалі стосунки. Звідси, мабуть, і думка про те, що з часом партнери починають нагадувати один одного з часом.

Раніше вчені вже вивчали питання привабливості партнерів. Однак висновки були суперечливими. Одні експерти вважають, що протилежності характерів і звичок притягуються, а інші – схожість важливий ключ до міцних взаємин.

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Дослідження 2010 року підтверджує друге твердження. На думку його організаторів, люди прагнуть бути більше схожими на партнерів, і це підвищує ймовірність бути разом багато років.

У процесі дослідження психолог провів порівняння фотознімків подружніх пар – де вони молодята і після 25 років шлюбу. Виявилося, що чим більше свого часу подружжя проводить разом, тим більше воно має подібностей між собою. Особливо виражена схожість після 25 років подружнього життя.

Експерти вважають, що часто партнери мимоволі копіюють міміку і звички других половинок. Згодом характери пар стають схожими.

Секрет успіху у мимовільному копіюванні рис партнера

Згідно з останнім дослідженням, пари, які хочуть бути схожими один на одного і мимоволі повторюють манери партнерів, мають більше шансів прожити разом усе життя. Твердження, що протилежності притягуються, також має право на існування. Ось тільки чи є ймовірність, що такі закохані проживуть разом довго і щасливо?

Часто буває так, що пара протилежних за звичками і характером людей жадає гострих емоцій, відчуттів, бурхливих з'ясувань стосунків і таких же бурхливих примирень. Нерідко і приєднується бажання одного з партнерів довести собі і іншим, що він може в корені змінити характер другої половинки.

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