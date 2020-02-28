TAYANNA здивувала яскравою зміною іміджу: ефектне фото

Українська співачка TAYANNA вирішила кардинально змінити імідж. Новим сміливим образом красуня поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Так, TAYANNA опублікувала свіже фото в мережі, на якому постала перед підписниками у несподіваному образі з жовтим волоссям. Новим кольором виконавиця підтримала тренд 2020 року на неонові відтінки в стилі. Яскравий жовтий, як символ весни і сонця припав до смаку її фанатам, які оцінили експеримент.

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Образ артистка доповнила костюмом з короткого топа з довгими рукавами і шортами в глибокому фіолетовому відтінку. "Як настрій?" – запитала красуня під фото в Instagram у своїх шанувальників.

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