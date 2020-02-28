Розсміши коміка: Оля Полякова зайняла місце Зеленського у популярному шоу

Вже скоро на телеканал 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону проєкту "Розсміши коміка". Партнеркою Євгена Кошового стане спокуслива українська співачка Оля Полякова. Про це повідомляється на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

Відзначається, що учасниками нового сезону шоу "Розсміши коміка" стануть відомі гумористи, актори, учасники stand-up проєктів і популярні медійні особистості, які представлятимуть такі міста: Житомир, Суми, Харків, Київ, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Львів і Хмельницький. Проте, як відомо, раніше партнером Євгена Кошового у проєкті був Володимир Зеленський, якого зараз замінить поп-артистка Оля Полякова.

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"Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – щоб вони дійсно були смішними. Але гроші я люблю не менше і не хочу їх комусь віддавати. Тому відразу попереджаю учасників "Розсміши коміка", що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Роботу я свою добре знаю і розсмішити мене буде складно", – говорить Полякова.

Примітно, що новина викликала бурхливу реакцію і суперечки у шанувальників шоу. Так, одні глядачі переконані, що Оля Полякова та Євген Кошовий стануть хорошим дуетом, інші ж, навпаки, налаштовані скептично.

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