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TAYANNA продемонструвала спокусливе тіло в пікантному образі

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TAYANNA - фото 1
TAYANNA / instagram

Популярна українська співачка TAYANNA вразила мережу своїм відвертим нарядом, який складався з крихітної сукні. Сексуальний знімок зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на кадрі Тетяна Решетняк позує сидячи на сходах. Для зйомки красуня вибрала коротку сукню від українського дизайнера Івана Фролова. Спокусливий наряд підкреслив спокусливе тіло артистки і продемонстрував стрункі ніжки.

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"Нарешті вже завтра ви зможете побачити те, що ми натхненно створювали разом з Аланом Бадоєвим – 5 відеопортретів, на які я дуже чекала. І сподіваюся, вони вам теж сподобаються", – написала під знімком зірка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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