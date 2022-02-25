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війна

Тарас Тополя та Антитіла вирушили захищати Україну, а ще випустили новий альбом: відео

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Антитіла - фото 1
Антитіла

Українські рок-музиканти з гурту Антитіла на чолі з Тарасом Тополею приєдналися до військ ЗСУ та стали на захист нашої країни.

Про це розповів фронтмен бенду Тарас Тополя на своїй сторінці у фейсбуці.

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Музиканти заявили, що готували новий альбом і мали презентувати його сьогодні на ТБ і в радіоефірах, але натомість вони змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України.

"Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю. Вони вторглись в нашу державу. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, попри завищену імперську величність, досі чинимо потужний спротив, і будемо його чинити ЗАВЖДИ...", – зазначив Тополя.

Радіо MAXIMUM рекомендує слухати новий альбом Антитіл, щоб зберігати спокій і вірити в Україну.

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