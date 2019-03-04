Тарас Шевченко – біографія, особисте життя і цікаві факти про Кобзаря

Про життєвий шлях Тараса Шевченка написана не одна книга, але біографія Кобзаря досі оповита міфами. Ми вирішили розвіяти їх: ось цікаві факти про генія та правда про його особисте життя!

У біографії Тараса Григоровича Шевченка є білі плями, але також нам відомі й цікаві факти, які допомагають зрозуміти та розкрити його як творчу особистість з особливим характером та талантом.

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Кобзар був не лише письменником, а й талановитим художником та обличчям українського народу. Його поезію перекладено понад ста мовами. Як виявляється, найбільшу популярність твори Шевченка здобули в Польщі, англомовних та російськомовних країнах. Також поезію Тараса Григоровича переклали на мову есперанто та східні мови: японська, корейська, арабська.

Тарас Шевченко

Біографія Тараса Шевченка

Тарас Шевченко автор збірок віршів, поем, повістей, балад та понад тисячі картин. Іменем письменника названо 164 населених пункти в Україні. Слова відомого українського письменника закарбовані не лише у граніті, але й у пам'яті не одного покоління.

Дитинство

Тарас Шевченко народився в селі Моринці, біля Черкас. Григорій Іванович Шевченко, батько майбутнього поета, – кріпосний селянин. У сім'ї Тараса було ще 2 хлопці та 4 доньки. Загалом семеро дітей.

Дитинство Шевченко провів у рідному селі та у Кирилівці. Вже змалечку Тарас проявляв цікавість до поезії та малювання. У 8 років Тарас пішов на роботу до дяка, де потайки вчився грамоті.

Пізніше Тарас стане прислуговувати поміщику. Він буде кухарчуком та козачком. Пан зауважив, що Шевченко має талант, тому відправив його на навчання малярству. Протягом 1,5 років Тараса навчав Ян Рустем, портретист та викладач Віленського університету.

Юність

Пан Енгельгардт перебрався у Петербург, де Тарас продовжив навчання. Там він навчався у Ширяєва, відвідав Ермітаж, малював, познайомився з Сошенком. Тараса Шевченка представили Брюллову та Жуковському, які згодом повпливали на його звільнення.

У 24 роки Шевченка звільнили з кріпацтва. Жуковський та Брюллов провели благодійний аукціон. Зібрали 2,5 тисячі рублів. За ці кошти й викупили Тараса.

Після звільнення Шевченко вступив до Академії мистецтв, вивчав живопис та твори письменників. Поет видав першу збірку віршів – "Кобзар".

У 1844 році він повернувся до України, де тимчасово працював художником у комісії з питань розгляду старих актів.

Шевченко познайомився з Костомаровим, що мало значний вплив на формування його політичних поглядів.

Молодий Шевченко

Заслання

В 1846 році Тарас Шевченко вступає в Кирило-Мефодіївське братство й пише революційну збірку "3 літа". Саме за ці твори поета заарештовують у 1847 році. Шевченка відправляють у заслання в Орську Фортецю. Там він служить солдатом. Микола Перший видав наказ, який забороняв поету писати та малювати. Це не зупинило Шевченка, він творив потайки.

В 1848 році Шевченка, як художника, включили в експедицію Аральським морем. Там він створював акварельні пейзажі та портрети.

В експедиції на гори Каратау Тарас написав кілька повістей російською та кілька картин.

Подальше життя

В 1957 році Тарас Шевченко повертається з заслання. Йому заборонено постійно перебувати в Україні. Попри це поет приїжджає у 1859 році на Батьківщину. За ним наглядає поліція, тому він повертається у Росію.

У Тараса Шевченка продовжуються проблеми зі здоров'ям. Він підірвав свій організм на засланні. Тому 47 років поет святкує у важкому стані.

Смерть

10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер. Смерть настала на наступний день після дня народження в Петербурзі. Спочатку поховали поета на місцевому Смоленському цвинтарі, а потім перепоховали в Каневі.

Мурал з зображенням Тараса Шевченка

Особисте життя Тараса Шевченка

Про особисте життя ТГШ розповідають багато, проте перевіреної інформації мало.

Найперша його симпатія – Оксана Коваленко. Дівчина була молодша на три роки й мешкала у сусідній хаті. Саме її поет згадав у вірші "Мені тринадцятий минало..."

Далі Тарас Шевченко захоплюється Амалією Колберг, яка була німкенею за походженням та працювала натурницею. Вони познайомилися під час навчання Шевченка в Академії мистецтв. Залишився портрет дівчини, на якому вона зображена у ліжку з незібраним волоссям.

Також поет був закоханий у Варвару Репніну. Він познайомився з княжною, коли подорожував Україну після навчання.

Ганна Закревська була заміжня, проте це не стало перепоною для кохання. Молодша на 8 років дівчина припала до душі поетові. Він намалював її портрет, де особливу увагу приділив печальним очам красуні. Стався скандал через залицяння Шевченка і вони ніколи більше не бачилися.

З Феодосією Кошицею письменник мав намір пошлюбитися. Вона була донькою попа, який був проти кандидатури Шевченка на роль її нареченого, тому весілля так і не відбулося.

Ганна Ускова – ще одна одружена жінка, до якої Шевченко був дуже приязним. Плітки та осуд завадили цьому роману і Тарас Григорович знову залишився з розбитим серцем.

Юна актриса Катя Піунова була наступним коханням письменника. Дівчина виявилася підступною. Вона вмовила Шевченка скористатися зв'язками й влаштувати її в театр. Після того вона розірвала стосунки з поетом і згодом втекла до Казані.

Поетові також приписують стосунки з Марією Максимович, яка була дружиною Михайла Максимовича. Фольклорист був добрим другом Шевченка, тому це скоріше за усе плітки.

Відомо, що протягом останніх декількох десятків років Шевченко хотів одружитися. Його бажання мати сім'ю було сильним. Коли Шевченку було 46 років, він уподобав Ликеру Полусмак, якій виповнилося 20 років. Однак вони так і не одружилися, їхній союз розпався. Одна з версій – дівчина не могла зрозуміти тонку душу поета. Це було останнє кохання письменника, а вже через три місяці він помер.

Шевченко в зрілості

Коротка біографія Шевченка – хронологічна таблиця

9 березня 1814 рік – Поет народився на Київщині в селі Моринці.

1816 рік – Шевченкова сім’я повертається до Кирилівки.

1823 рік – Помирає Катерина, матір поета.

1824 рік – Тарас з батьком вирушає у Чумацький шлях.

1825 рік – Помирає Григорій, батько поета. Тарас стає наймитом у дяка. Потім тікає вчитися малярству.

1828 рік – Тарас стає панським служкою в селі Вільшани, козачком у пана Енгельгардта.

1828-1831 роки — Тарас з паном у Відні.

1831 рік – Тарас їде у Петербург. Там він навчається у живописця Ширяєва.

22 квітня 1838 рік – Викуп з кріпацтва.

1838-1845 роки – Тарас стає студентом Петербурзької академії мистецтв.

1839 рік – Шевченко хворіє на тиф.

1840 рік – Виходить "Кобзар" з 8 поезіями.

1839 – 1841роки – Шевченко створює поему "Гайдамаки".

1841 рік – Виходить поема "Гайдамаки".

1843 рік – Шевченко приїжджає в Україну.

1845 рік – Виходять поеми "Кавказ", "Єретик", "Великий льох", "Наймичка", "І мертвим, і живим…". Шевченко написав Заповіт.

5 квітня 1847 рік – Шевченка арештовують.

Осінь 1847 року – Поет хворіє на ревматизм у казематах.

1848 рік – Шевченко вирушає в експедицію Аральським морем.

1848-1858 роки – Шевченко на військовій службі в Оренбурзькому корпусі.

17 жовтня 1850 рік – Поета перевели в Новопетровське укріплення.

2 серпня 1857 рік – Шевченка звільняють.

1858 рік – Дозволяють виїзд в Україну.

Літо 1859 року – Шевченко подорожує Україною, до рідного села.

1860 рік – Шевченко друкує "Кобзар".

10 березня 1861 рік — Шевченко помирає. Спочатку його хоронять на Смоленському кладовищі в Петербурзі.

22 травня 1861 рік – Перепоховання. Відповідно до заповіту його перевезли до Канева, на Чернечу Гору.

Виставка "Квантовий стрибок Шевченка"

Цікаві факти про Тараса Григоровича

Перший в Україні "Буквар" з'явився завдяки Шевченку. Він надрукував його власними силами у 1861 році. Письменник оплатив наклад у 10 тисяч одиниць. Книга була видана з метою розповсюдження безкоштовних школах для вивчення грамоти. Мало хто знає, але Тарас Шевченко був доволі стильним та слідкував за модою. Дослідники його біографії виокремили цікавий факт: у мемуарах Шевченко захоплено розповідає, що придбав плащ-макінтош. Він коштував 100 рублів. Щоб ви розуміли, яка це сума, зауважимо, що річна заробітна плата Шевченка в археологічній комісії становила 150 рублів. Повноцінної шкільної освіти у Шевченко немає. Він закінчив 2 класи у церковноприходській школі. У письменника дві могили. Він помер та був похоронений у Петербурзі на Смоленському цвинтарі. Потім, відповідно до заповіту, був перепохований у Каневі через два місяці. У світі дуже багато пам'ятників Шевченку. Монументи поета є навіть в Америці, Китаї, Бразилії, а цифра по світу сягає 1384 пам'ятники. Більшість з них розташовані в Україні – 1256.

Цитата Тараса Шевченка

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