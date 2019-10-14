Carlsberg випустив першу паперову пляшку пива у світі

Компанія Carlsberg стала першою у світі, хто презентував паперову пляшку для пива. Екологічний підхід та незвичайний вигляд викликали захват у поціновувачів цього напою.

Нещодавно у Данії компанія Carlsberg вирішила показати, що екологічна продукція може бути алкогольною, тому випустили паперову пляшку пива. Це вперше за всю історію, коли така посудина стала придатною для вторинної переробки.

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Відзначається, що пляшку створено на біооснові з деревних волокон, тому не виникає проблем із її подальшим існуванням. Як пояснили в компанії, до них долучились й інші світові бренди, які бачать виготовлення паперових пляшок новим правильним трендом.

carlsberggroup

Нагадаємо, що Carlsberg зараз активно працює над програмою "Разом до нуля", до якої і входить нова розробка. Таким чином компанія хоче дійти до нульових викидів на своїх пивзаводах.

carlsberggroup

carlsberggroup

carlsberggroup

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