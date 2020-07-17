Танці з зірками: у новий сезон повернеться найсексуальніша зірка ВІА Гри

Напередодні початку улюбленого телешоу мільйонів "Танців з зірками" ми починаємо дізнаватися про нових учасників. Свою участь у проєкті підтвердила Надія Мейхер, колишня учасниця культового гурту "ВІА Гра".

Надія Мейхер отримала виклик від повелителя вовчиць всієї планети – Олега Винника. Він став першим учасником шоу "Танці з зірками". Про свою участь у проєкті колишня учасниця гурту "ВІА Гра" розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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"Я неймовірно щаслива знову танцювати... І особливо приємно, коли запрошують брати участь у найкрутішому шоу "Танці з зірками"... У глибокому 2006 році я вже брала участь, але... Тоді так багато не було сказаного, пережитого, відчутого мовою тіла у танці... Наче все заново! Але тепер я з багатим життєвим досвідом, почуттями, і безмежною любов'ю до Його Величності Танцю", – розповіла Надія Мейхер.

Нагадаємо, що у 2006 році вона уже брала участь у "Танцях з зірками". Тоді її партнером був Ігор Ярьоменко. Зауважимо, що це був перший сезон, у якому виграли Володимир Зеленський і Олена Шоптенко. Наталія Могилевська з Владом Ямою тоді посіли друге місце, що стало причиною повернення співачки через 10 років.

Дивіться один з номерів Надії Мейхер у Танцях з зірками:

"Неймовірно приємно стати частиною команди цього дивовижного проєкту. І я з задоволенням приймаю #танціззіркамиchallenge від Олега Винника і передаю Санті Дімопулос. До зустрічі у прямих ефірах", – додала вона.

До слова, Санта Дімопулос – теж колишня учасниця колективу "ВІА Гра". Цікаво, чи ще хтось з культового гурту братиме участь у "Танцях з зірками".

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