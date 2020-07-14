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Поплавський взяв участь у танцювальному челенджі Потапа: відео

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Михайло Поплавський - фото 1
Михайло Поплавський / instagram

Відомий український артист та ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський станцював у новому танцювальному флешмобі Потапа, який підірвав мережу.

Так, сам репер Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram ролик, на якому Михайло Поплавський станцював у новому челенджі, який набирає обертів в мережі.

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На кадрах народний артист з'явився в червоному блискучому піджаку, чорних штанах та сонцезахисних окулярах, які заправив за білу сорочку. Ефектності додали дві дівчини, які також рухались у ритм на задньому фоні. Вони станцювали під свіжий трек Потапа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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