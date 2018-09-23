Танці з зірками 5 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

23 вересня на телеканалі 1+1 вийшов 5 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Танці з зірками 2018 продовжують тішити прихильників шоу! 5 випуск нового сезону легендарного танцювального шоу показав, яка пара наступною покинула головний паркет країни. Ведучим проекту, окрім незмінного Юрія Горбунова, цього разу став Володимир Остапчук, котрий тепер веде нове кулінарне шоу "Король десертів". Цього вечора зірки присвятили свої танці року, який змінив їхнє життя.

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У 4 випуску, за правилами Танців, проект покинув Микола Тищенко та Nana. У зоні ризику були також Руслан Сенічкін і Яна Цибульська, але їх врятували глядачі.

Танці з зірками 5 випуск онлайн

Першим на головний паркет країни вийшов улюблений телеведучий країни Руслан Сенічкін і його надзвичайно харизматична партнерка Яна Цибульська. Пара станцювала зворушливий віденський вальс, який Руслан присвятив своїй матері. Глядачі змогли оцінити кардинальну зміну образу ведучого: перед ними з'явився поважний чоловік у костюмі.

Руслан Сенічкін і Яна Цибульська:

Катерина Кухар подякувала Руслану за цей зворушливий танець, який нагадує про найціннішу людину на світі – маму. Влад Яма побажав більше амплітуди в рухах, щоб танець торкав абсолютно всі струни душі. Монатік підкреслив, що Руслан і Яна постійно зростають, і це не можна не оцінити.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 8 (23)

Денис Берінчик і Катя Бєлявська вийшли наступними на паркет. Денис розповів про своє кримінальне минуле. У 17 років він був засуджений до ув'язнення, що могло поставити хрест на майбутньому парубка. Щоправда, він вийшов з СІЗО та обрав бокс, щоб кардинально змінити своє життя. Глядачів пара здивувала хіп-хопом, в якому Денис показав, яким був колись.

Денис Берінчик і Катя Бєлявська:

Діма Монатік одразу ж наголосив на тому, що номер Дениса та Каті завів зал. Він також підкреслив, що танець його захопив. Катя Кухар відзначила, що навіть балеринам подобаються хулігани та погані хлопці. Влад Яма одразу ж пригадав своє дитинство, і розповів, чому він полюбив підійматися на свій поверх "власними двома". Також він оцінив власний стиль Дениса та Каті.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 8, Яма – 7 (23)

Павло Вишняков і Юлія Сахневич перейняли естафету на головному паркеті країни. Актор відверто розповів про втрату дорогої йому людини за допомогою контемпорарі. Фаворит танцювального шоу зворушив прихильників ніжним номером, який не зміг залишити нікого байдужим. Дивлячись на цю пару, вкотре виникають думки, що між ними таки щось спалахнуло.

Павло Вишняков та Юлія Сахневич:

Влад Яма зазначив, що історія була блискучою. Парі вдалося захопити всіх, і дозволити кожному глядачу відчути себе учасником того, що відбувається. Катя Кухар же додала, що в повітрі запахло коханням. Втім не обійшлося й без критики кількох огріхів під час танцю. Монатік зазначив, що перед ним стоїть сильний чоловік, професіонал.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 7, Яма – 9 (25)

Маша Єфросиніна присвятила фокстрот своїм дітям і чоловіку. Разом із Максом Леоновим їй вдалося вкотре переконати всіх, що телеведуча росте та вдосконалюється. Маша зізналася, що був в її житті період, коли вона думала, що вже не зможе повернутися на телебачення, але знайшла в собі сили та вирішила допомагати іншим жінкам, які в один момент зневірюються в собі.

Маша Єфросиніна та Макс Леонов:

Діма Монатік одразу ж наголосив на тому, що це був надзвичайно красивий танець. Катя Кухар похвалила Машу та зазначила, що їй вдалося нарешті розслабити свою шию, чого не вдавалося раніше. Влад додав, що парі було дещо складно впоратися з ритмом, але це не зіпсувало загального враження від постановки.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 7 (24)

Улюблений комік країни Ігор Ласточкін та його партнерка Ілона Гвоздьова вразили прихильників своїми незвичайними образами. Ігор перевтілився на хот-дог, а Ілона – на чізбургер. Цього разу парі дістався ритмічний танець ча-ча. До слова, завжди веселий і усміхнений Ігор, насправді, переживав злидні, що змусило його неодноразово змінювати місце праці. Публіка була просто в захваті.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Влад Яма вирішив провести черговий майстер-клас, адже Ігор зробив кілька огріхів під час танцювальних кроків. Катя Кухар одразу ж оцінила ідеальну форму Ігоря, який з кожним разом більше нагадує справжнього бальника. Також вона додала, що просто в захваті від цього танцю. Монатік поставив масну крапку: "ніякий ви не другий Володимир Зеленський... ніякий ви другий Юрій Ткач... ви перший Ігор Ласточкін".

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (26)

Наступним на паркет вийшов Іраклі Макацарія та його неперевершена партнерка Яна Заєць. Своїм танцем він вирішив показати підтримку Україні, яка зараз переживає нелегкий час. Зворушливе та ніжне контемпорарі не залишило байдужим ані глядачів, ані суддів. Парі вдалося показати за допомогою свого танцю, що кожній людині в цьому світі потрібна підтримка та допомога.

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Катя Кухар зізналася, що цього разу Іраклі вдалося влучити їй у самісіньке серце. Парі буквально перевершила себе, на думку балерини. Монатік подякував, що пара не посоромилася оголити свої душі перед усією країною. Влад Яма все ж відчуває страх, щоправда, конкурентів Іраклі.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 9 (29)

Наступними на паркет вийшли Аніта Луценко та Олександр Прохоров. Надзвичайно струнка та підтягнута Аніта присвячує цю сальсу тим, хто колись втратив свою форму та прагне повернутися "в попереднє тіло". Ритмічний танок буквально закрутив усіх, і показав, що Аніта Луценко не готова здаватися та покидати проект.

Аніта Луценко та Олександр Прохоров:

Влад Яма зазначив, що очі Аніти нарешті починають палати. Він також додав, що це чи не перша пара, яка вважає, що заслуговує на перемогу в проекті. Монатік подякував за свято та карнавал, а також похвалив Аніту та Олександра за те, що вони не бояться брати найскладніші підтримки та рухи. Катя Кухар не могла не зауважити, що Аніта іноді може бути справжньою "запальничкою". На її думку, сьогодні був блискучий технічний танець, гідний світового визнання.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 9, Яма – 9 (27)

Мішель Андраде та Женя Кот вийшли наступними та розповіли за допомогою танцю про непросту історію красуні. Мішель розповіла про те, що її батьки розлучилися, і їй шалено бракує того родинного затишку та радості. Чуттєвий фокстрот, який вони станцювали, показав складну історію стосунків, які переживають різні стадії: від щастя до розставання. Тішить, що цього разу на прихильників пари чекав справжній happy end.

Мішель Андраде та Женя Кот:

Влад похвалив пару, якій вдалося передати за допомогою танцю справжню історію молодої сім'ї. Катя Кухар зазначила, що у їхньому номері було стільки пристрасті, що цього неможливо було не побачити. Нарешті Мішель розкрилася. Монатік додав, що повірив у те, що намагалися показати Мішель та Женя.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 9, Яма – 9 (28)

Наступними паркет сколихнули Оксана Марченко та Дмитро Чаплін. Цього разу ведуча нарешті наважилася здивувати своїх прихильників і хейтерів. Пара показала, чи підкорився їй фрістайл. Сама Оксана зізналася, що саме її донечка Даша стала надихнула її на те, щоб узяти участь у цьому сезоні. Вона також додала, що буде щасливою вже від того, що танець сподобається її донечці.

Оксана Марченко та Дмитро Чаплін:

Влада засмутило "важке" пересування Оксани, як на п'ятий ефір. Сьогодні танець ведучої його не вразив. Монатік підкреслив те, що Оксана обрала для себе максимально складний танець та образ, і вийшла з зони комфорту. Катерина Кухар назвала їх справжніми Барбі та Кеном. Щоправда, вона вважає, що Оксана досі відчуває себе некомфортно на паркеті. На думку балерини, вона здатна на більше.

Оцінки: Монатік – 6, Кухар – 6, Яма – 5 (17)

Леся Нікітюк і Макс Єжов знову вийшли на паркет останніми. Свій танець шалено позитивна телеведуча присвятила всім тим, хто у неї не вірив. Починала свою кар'єру Леся на "Голосі країни". Вона була реквізитором, але завжди мріяла стати ведучою. Тепер вона повернулася в цей же павільйон, але тепер Леся – успішна телеведуча та учасниця танцювального проекту країни. Додамо, що цього разу Леся та Макс здивували прихильників своїм танго.

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

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Катерина Кухар заспросила Лесю на прем'єру своєї вистави. Також вона похвалила довгі та гарні ноги ведучої, якими потрібно навчитися досконало володіти. Влад зазначив, що "танцювальною драбиною успіху" пара просувається вперед. Монатік додав, що парі вдалося запалити всю публіку буквально відразу.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21)

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