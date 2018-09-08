Танці з зірками: Леся Нікітюк розповіла про своє схуднення

Колишня ведуча "Орел і Решка" і партнерка Сергія Притули у шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк розповіла, на скільки схудла під час проекту "Танці з зірками 2".

Найвеселіша ведуча України Леся Нікітюк розповіла шанувальникам, на скільки схуднула за останні три тижні на зйомках шоу "Танці з зірками 2". Чарівна білявка поділилась на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 2 млн осіб, кумедним фото з чебуреком у роті. А у підписі пояснила, чому так спокійно може не відмовлятись від не надто здорової їжі.

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"Целюліт мені на щоки! А що?! Можу собі дозволити...за останні 3 тижні я схудла на 2 розміри. Цікаво, з чим це зв'язано", – відзначила Леся, натякнувши на "Танці з зірками 2".

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