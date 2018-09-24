Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі

Хто покинув Танці з зірками після п'ятого випуску / 1+1

Українцям показали 5 випуск шоу Танці з зірками, у якому одна пара покинула проект. Дізнайтеся результати голосування 23 вересня 2018-го!

У п'ятому випуску Танців з зірками не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

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За результатами оцінок журі та глядацького голосування у 5 випуску шоу Танці з зірками, в зоні ризику опинилися пари Леся Нікітюк і Макс Єжов, а також Оксана Марченко та Дмитро Чаплін. Щоправда, глядачі вирішили по-іншому. Жодна з цих двох пар не покинула проект цього тижня. За загальною сумою балів на паркеті залишилися Маша Єфросиніна та Руслан Сенічкін. Їхня доля залишилася в руках суддів проекту.

Нагадаємо бали, які виставили судді проекту "Танці з зірками":

Відтак, після п'ятого випуску Танців з зірками 2018 проект покинули Маша Єфросиніна та Максим Леонов.

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