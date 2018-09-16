Танці з зірками 4 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

16 вересня на телеканалі 1+1 вийшов 4 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Минулого разу компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зірковому балконі склала співачка Оля Полякова. Але сьогодні зустрічала учасників після виступів на балконі відома сімейна пара Сергія і Сніжани Бабкіних.

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У 3 випуску Танці з зірками 2018 покинули Павло Зібров і Марія Шмельова. При цьому фаворитка глядацького залу – Леся Нікітюк – отримала всього 16 балів – найнижчу оцінку вечора.

Танці з зірками 4 випуск онлайн

Першим на головний паркет країни вийшов Іраклі Макарація і його партнерка Яна Заєць. Пара виконала свої "брудні танці" у чарівній сальсі. Влад Яма відзначив, що партнери дуже добре відчувають одне одного і дивляться гармонійно.

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 10, Яма – 9 (28)

Наступним на сцену вийшов Руслан Сєнічкін та Яна Цибульська. Пара танцювала запальну ча-ча-ча у стилі мультфільму "Кунг-фу панда". Судді відмітили класні образи Руслана та Яни.

Руслан Сєнічкін та Яна Цибульська:

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 6 (19)

Оксана Марченко та Дмитро Чаплін танцювали гаряче танго. Фільм "Запах жінки" став темою їх танцю. Зазначимо, що партнер Оксани танцював із зав'язаними очима, що стало фішкою номеру.

Оксана Марченко та Дмитро Чаплін:

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 7 (20)

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова виконали ліричний джаз з фільму "Карнавал". Судді зазначили, що сьогодні пара дійстно здивувала всіх, танець вийшов дуже ліричним, без краплі гумору.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 6, Яма – 8 (22)

Далі танцювали Павло Вишняков і його чарівна партнерка Юлія Сахневич. Ми ж нагадаємо, що його вважають головним претендентом на перемогу в проекті. Пара станцювала сексуальну румбу.

Павло Вишняков і Юля Сахневич:

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 10, Яма – 9 (28)

Денис Берінчик і Катя Бєлявська вийшли наступними на паркет. Шрек і Фіона стали героями цього номеру. Повільний ніжний вальс пари дуже сподобався суддям. Денис та Катя продемонстрували шикарні підтримки і передали настрій танцю.

Денис Берінчик і Катя Бєлявська:

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 6, Яма – 6 (20)

Маша Єфросиніна наступною вийшла на паркет. Разом зі своїм партнером Максом Леоновим вона станцювала фьюжн. Судді неоднозначно оцінили танець Маші.

Маша Єфросиніна та Макс Леонов:

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 6, Яма – 7 (22)

Наступною на паркет вийшли Аніта Луценко та Олександр Прохоров. Парі цього тижня випав хіп-хоп в стилі кіно "5 елемент". Зокрема, Монатік високо оцінив здібності Аніти і Олександра.

Аніта Луценко та Олександр Прохоров:

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 9, Яма – 8 (27)

Michelle Andradе та Євген Кот станцювали квікстеп у стилі фільму "Бурлеск". Пара запалила танцпол і серця глядачів у залі. Судді сказали, що це був найкращий виступ пари.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 9, Яма – 9 (27)

Микола Тищенко та Nana станцювали пасодобль на головному паркеті країни. Ресторатор вирішив вкотре спробувати переконати суперників і суддів, що він не просто "накачаний холодильник". Постановка пари просто взірвала танцпол. Судді ж відзначили прогрес.

Микола Тищенко та Nana:

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 6 (21)

Справжня народна зірка Леся Нікітюк і Макс Єжов не перестають тішити своїх прихильників. Цього разу пара виконала квікстеп, а Леся постала в образі Проні Прокопівни.

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22)

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