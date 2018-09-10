Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі

Українцям показали 3 випуск шоу Танці з зірками. За рішенням суддів і глядачів його шоу покинула одна пара. Дізнайтеся результати голосування 9 вересня 2018-го!

У третьому випуску Танців з зірками судді вкотре нагадали, що глядачі аж ніяк не впливають на їхнє оцінювання. Так, фаворитка глядацького залу – Леся Нікітюк – отримала всього 16 балів – найнижчу оцінку вечора.

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За результатами оцінок журі та глядацького голосування в 2 випуску шоу Танці з зірками, в зоні ризику опинилося три пари – Микола та Nana, Павло та Марія, Аніта та Олександр. Зауважимо, що Аніту Луценко та Олександра Прохорова таки вдалося врятувати глядачам, які активно голосували за пару. Цього разу судді не вплинули на те, хто залишиться, адже більшість глядачів проголосувала за Миколу Тищенка та Нану.

Відтак, Танці з зірками 2018 покинули Павло Зібров і Марія Шмельова.

А ви згодні з таким рішенням?

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