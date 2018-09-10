На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
-
- 100
Українцям показали 3 випуск шоу Танці з зірками. За рішенням суддів і глядачів його шоу покинула одна пара. Дізнайтеся результати голосування 9 вересня 2018-го!
У третьому випуску Танців з зірками судді вкотре нагадали, що глядачі аж ніяк не впливають на їхнє оцінювання. Так, фаворитка глядацького залу – Леся Нікітюк – отримала всього 16 балів – найнижчу оцінку вечора.
І ще: Танці з зірками 3 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників
За результатами оцінок журі та глядацького голосування в 2 випуску шоу Танці з зірками, в зоні ризику опинилося три пари – Микола та Nana, Павло та Марія, Аніта та Олександр. Зауважимо, що Аніту Луценко та Олександра Прохорова таки вдалося врятувати глядачам, які активно голосували за пару. Цього разу судді не вплинули на те, хто залишиться, адже більшість глядачів проголосувала за Миколу Тищенка та Нану.
Відтак, Танці з зірками 2018 покинули Павло Зібров і Марія Шмельова.
А ви згодні з таким рішенням?
Читайте також: Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
-
00:14Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 09 вересня
-
23:00Танці з зірками 3 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників
-
21:49У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі
-
21:22Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути
-
20:42У Великобританії знайшли Біблію, яка зникла 500 років тому
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:18Трамп дав пораду компанії Apple, яка дозволить зекономити
-
19:44Сподобається естетам: швейцарці представили унікальний спорткар
-
19:16Чому не варто повертатися до колишньої
-
18:47Ці популярні продукти негативно впливають на здоров'я серця
-
18:18Штучний інтелект Google навчили шукати порно в інтернеті
-
17:53Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй
-
17:5075-й Венеційський кінофестиваль оголосив переможців
-
17:21Нейробіологи знайшли клітини хоробрості в людському мозку
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
16:49Під куполом: у Норвегії створили унікальний екобудинок
-
16:22У Viber для Android з'явився вбудований перекладач повідомлень
-
15:50Леся Нікітюк показала фото у відвертому боді
-
15:24Гоночними безпілотниками в перший сезон керуватимуть люди
-
14:52ЗМІ розсекретили дівчину Мілевського
-
14:22Засновник Alibaba Group Джек Ма іде на пенсію
-
14:00Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
-
13:44Зірка Гри престолів жорстко відповіла хейтерам
-
13:19У Чехії стає популярною серед туристів церква з привидами: моторошне відео
-
12:48Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
-
00:14Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 09 вересня
-
21:22Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути
-
17:53Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй
-
14:00Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
-
12:00Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
-
09:46Україна – Словаччина: коли і де дивитися матч Ліги націй
- 08 вересня
-
22:00X-фактор 9 сезон 2 випуск онлайн – чим вразили учасники київського кастингу
-
20:53Ці продукти викликають шалену залежність
-
17:50Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu
-
11:56Тест для справжніх українців: як добре ви знаєте рідну мову?
-
10:26Привітання з Днем ангела Наталії: побажання і картинки з іменинами
- 07 вересня
-
21:52Від цього способу заснути варто відмовитися
-
18:13Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом
-
15:22Як правильно варити гречку: прості поради
-
12:00Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
-
08:19Шевченко прокоментував феєричну гру збірної проти Чехії
- 06 вересня
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
15:20Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз
-
13:455 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
-
12:17Олег Винник – Ты в курсе: кліп і текст пісні
-
10:19Україна поставила радіолокаційні системи ПРО для США: чим вони круті
-
08:30Українців попередили про погіршення погоди
- 05 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 11 серію
-
18:42За титул Міс Англія вперше побореться дівчина в хіджабі