Танці з зірками 3 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

9 вересня на телеканалі 1+1 вийшов 3 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Танці з зірками 2018 набирають обертів! 3 випуск нового сезону легендарного танцювального шоу показав, яка пара наступною покинула головний паркет країни. Ведучим проекту, окрім незмінного Юрія Горбунова, цього разу стала Оля Полякова, котра в минулому сезоні також брала участь у проекті. До слова, сьогодні був вечір, присвячений коханню.

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У 2 випуску, за правилами Танців, проект покинула Слава Камінська та Ігор Кузьменко, котрі вдруге не вийшли на паркет через травму співачки, а також Злата Огнєвіч і Дмитро Жук.

Танці з зірками 3 випуск онлайн

Першим на головний паркет країни вийшов Павло Вишняков і його чарівна партнерка Юлія Сахневич. Ми ж нагадаємо, що його вважають головним претендентом на перемогу в проекті. Пара станцювала фокстрот. Чуттєва постановка не залишила нікого байдужим.

Павло Вишняков і Юля Сахневич:

Катерина Кухар сказала, що захоплена їхнім танцем попри незначні огріхи під час танцю. Не залишилися байдужими і Monatik, і Влад Яма.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 10 (25)

Маша Єфросиніна наступною вийшла на паркет. Разом зі своїм партнером Максом Леоновим вона станцювала віденський вальс, присвячений усім жінкам, котрі хоча б раз у житті страждали через своє кохання. Драматичний танець передав усі переживання телеведучої та викликав шквал овацій.

Маша Єфросиніна та Макс Леонов:

Влад Яма зізнався, що вперше відчув, що Маша може таки поборотися за перемогу, а також порадив бути відвертішими та простішими на паркеті. Катерина Кухар зазначила, що сьогодні вона їй повірила. Монатіку теж надзвичайно сподобався танець пари, і він наголосив, що, на його думку, це найкращий вальс, який йому доводилося бачити в цьому сезоні.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 8 (25)

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова виконали танго під композицію Вєрки Сердючки "Тук, тук, тук". Комік, звичайно ж, нікуди не дів свій образ, але це не завадило станцювати вишукане танго.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Монатік висловив захоплення та зізнався, що йому дуже сподобався танець. Влад Яма додав, що дуже цінує, коли пари дослухаються до порад суддів. А от Катерина Кухар похвалила роботу Ілони Гвоздьової, яка впоралася з тайфуном Ластівкою (так балерина лагідно назвала його).

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22)

Наступною на паркет вийшли Аніта Луценко та Олександр Прохоров. Парі цього тижня випав вальс, який вони станцювали під шлягер "Я піду в далекі гори". Містичний і романтичний танець показав, що Аніта не зупиняється та прагне до перемоги.

Аніта Луценко та Олександр Прохоров:

Влад Яма похвалив легкість, невимушеність та граційність Аніти. Катерині Кухар же бракнуло емоцій і настрою, а також додала, що від їхнього номеру віяло холодом. Монатік вирішив посперечатися з Катериною. Він зазначив, що пара уважно слухає рекомендації.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 6, Яма – 8 (22)

Денис Берінчик і Катя Бєлявська вийшли наступними на паркет. Нагадаємо, що минулого тижня пара була на грані вильоту. У третьому випуску Денис і Катя станцювали фрістайл. На паркеті між ними відбувся справжній поєдинок.

Денис Берінчик і Катя Бєлявська:

Дмитро Монатік зазначив, що Денис – справжній боєць, який є для нього прикладом того, як устояти на ногах після ударів, які завдає життя. Влада додав, що танець вкотре нагадує нам, що на паркеті справжній чемпіон. Катерина Кухар не змогла стримати емоції та розплакалася, адже її історія має багато спільного з історією Дениса.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 8 (23)

Павло Зібров і Марія Шмельова продовжили танцювальний вечір. До слова, пристрасне танго співак присвятив свої дружині Марині. Зібрембо вкотре довів, що є ще порох у порохівницях.

Павло Зібров і Марія Шмельова:

Влад Яма порекомендував Зіброву відпустити всього себе, а не лише вуса, щоб за тиждень вийти на паркет знову. І станцювати так, ніби дружина його не бачить. Катерина Кухар нагадала, що це шоу про професійні танці, і що в Зібремба є всі шанси покинути проект цього тижня.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 4, Яма – 6 (18)

Michelle Andradе та Євген Кот станцювали пасодобль. Зауважимо, що танець юна співачка присвятила своєму колишньому. Танець був настільки ніжний, але на справжній пристрасний пасодобль він не вельми був схожим.

Michelle Andradе та Євген Кот:

Дмитро Монатік зізнався, що йому все складніше відірватися від пари. А от Влад Яма сказав, що в цьому танці бракувало пристрасті. Це пасодобль, і тут мало бути більше динаміки. Катерина Кухар ж порадила Мішель трішки розпуститися.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22)

Микола Тищенко та Nana станцювали диско на головному паркеті країни. Ресторатор вирішив вкотре спробувати переконати суперників і суддів, що він не просто "накачаний холодильник".

Микола Тищенко та Nana:

Діма Монатік зізнався, що не може уявити проект без їхньої пари. А от Катя Кухар розповіла, що вивчила всі сезони проекту МастерШеф, вивчивши його характер. Влад Яма додав, що підтримки стали більш упевненими, кумедно пожартував.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 6 (19)

Наступним на сцену вийшов Руслан Сєнічкін та Яна Цибульська. Улюблений телеведучий показав, що він може танцювати не лише в кумедних образах. Ф'южн пара виконала під композицію "Зелені очі". Руслан показав, що може бути не лише смішним, а й пристрасним і серйозним.

Руслан Сєнічкін та Яна Цибульська:

Влад Яма зауважив, що відчув неабияку щирість від Руслана, який, на його думку, є щирим і справжнім тут і зараз. Катя Кухар зізналася, що її син у захваті від Сєнічкіна, адже він нагадує йому персонажа з мультфільму Панда Кунг-Фу.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22)

Оксана Марченко знову зробила все для того, щоб здивувати суддів. Разом з Дмитром Чапліним вона станцювала румбу. Танок був ніжним і зворушливим, хоч і було кілька погрішностей з боку Марченко.

Оксана Марченко та Дмитро Чаплін:

Монатік зазначив, що Оксана нарешті довірилася Дмитру, і цього разу перед суддями справжня пара. Також він додав, що хотів би побачити хіп-хоп у їхньому виконанні. Влад Яма наголосив на тому, що Оксана та Дмитро – одна з окрас цього проекту.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21)

Іраклі Макарація попри травму вийшов на паркет. Він і Яна Заєць станцювали ритмічний ча-ча-ча. Партнерка не лише розпалила Іраклі, а й роздягнула його посеред танцю. Ох же ж спекотним був їхній виступ.

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Влад не втримався, і провів майстер-клас зі справжнього прання. Катя похвалила ідеальне тіло Іраклі, але так і не зрозуміла, що ж це відбувалося на паркеті. Також вона додала, що він поганенький учень, і зазначила, що не буде шкодувати його попри травму.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 6, Яма – 7 (21)

Справжня народна зірка Леся Нікітюк і Макс Єжов не перестають тішити своїх прихильників. Цього разу пара виконала запальну сальсу. Не можемо обійти увагою той факт, що з кожним випуском Леся танцює все краще та пластичніше. Тепер її складніше порівняти з драбиною, як це зробив Влад Яма.

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Влад Яма похвалив "горішки" Лесі, але не обійшлося й без критики. Катя Кухар не могла не зауважити, що глядачам подобається те, як танцює телеведуча. На думку Діми Монатіка, Леся влаштувала справжню запальну вечірку.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 3 (16)

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