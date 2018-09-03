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Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у другому прямому ефірі

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Танці з зірками: результати другого прямого ефіру - фото 1
Танці з зірками: результати другого прямого ефіру / maximum.fm

Українцям показали 2 випуск шоу Танці з зірками, у якому проект покинули одразу дві пари. Одна – за рішенням суддів та глядачів, інша – вимушено. Дізнайтеся результати голосування 2 вересня 2018-го!

У 2 випуску шоу Танці з зірками 2018 вперше в історії шоу зіркова пара була дискваліфікована через порушення правил проекту: співачка Слава Камінська та переможець минулого сезону Ігор Кузьменко вдруге поспіль не вийшли на паркет та були змушені покинути Танці.

Тут більше: Відео 2 випуску 2 сезону Танці з зірками

Нагадаємо, зірка дуету НЕАНГЕЛИ отримала жахливу травму хребта на репетиціях і, попри всі очікування, відмовилася від участі в проекті. Замість танцювального номера Слава виконала свою пісню в прямому ефірі Танців з зірками.

За результатами оцінок журі та глядацького голосування в 2 випуску шоу Танці з зірками, в зоні ризику опинилося дві пари – Денис Берінчик + Яна Бєляєва та Злата Огнєвіч + Дмитро Жук. Право визначати, хто ж покине проект, отримали судді.

Отож, Катерина Кухар віддала свій голос боксеру, Монатік – співачці, а вирішальний вибір зробив Влад Яма, який підтримав Дениса. Відтак, Танці з зірками 2018 покинула Злата Огнєвіч та Дмитро Жук.

А ви згодні з таким рішенням?

І ще про Танці з зірками 2: усі учасники нового сезону 2018

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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