Танці з зірками 2020 випуск 8 онлайн: дивитись відео виступів

Новий сезон проєкту Танці з зірками 2020 продовжує вражати, і у неділю, 18 жовтня, на телеканалі 1+1 вийшов восьмий випуск. За перемогу у шоу продовжує боротися 8 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Відомі зіркові особистості та їхні партнери продовжили боротьбу за перемогу на проєкті Танці з зірками. У восьмому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар, проте крісло гостьового журі зайняли Вєрка Сердючка з мамою. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєдналася співачка Ольга Горбачова.

До слова: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у восьмому випуску (відео)

Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Олексій Завгородній, Сергій Танчинець та Сергій Мельник.

Танці з зірками 2020, дивитись 8 випуск онлайн:

Читайте також: МастерШеф 10 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу