МастерШеф 10 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

17 жовтня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 7 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 7 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

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7 випуск. Час розплати: "найслабші" аматори диктують правила!

У 7 випуску 10 сезон МастерШеф новий день на кухні почнеться з вибору двох капітанів для першого конкурсу. Цього разу судді взяли на себе цю почесну місію. Сьогодні Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво дадуть змогу проявити себе та показати свої навички Марині Шмалько й Ірині Раковчен. Боротьба двох десертниць за першість починається! Хто кого?

7 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 17.10.2020

Місія № 1 – довести свою професійність і побороти стереотип невдахи

Під час вибору членів команд вималюється та сама картина, що й в усіх конкурсах: одних учасників забирають першими в команду, а інших – залишають "на десерт". Судді вирішили виправити цю ситуацію та дати змогу ображеним аматорам, яких забирають у команди останніми, проявити себе та довести іншим: вони дарма вважають їх невдахами! Команда бунтарів змагатиметься проти двох групок так званих лідерів. Чи вдасться відновити справедливість? І найголовніше: що доведеться пройти командам на шляху до рівноправності?

Золота класика МастерШеф

Нове випробування – новий сюрприз. Командне завдання, яке підготували судді для аматорів, – золота класика кулінарного реаліті. Воно має показати, наскільки злагоджено працює кожна команда та чи можуть її учасники зрозуміти одне одного без слів. Суть: капітани двох команд мають вигадати, яку страву вони готуватимуть. Дві умови для лідерів – вона має бути відомою класикою та на її приготування знадобиться лише година. Інші члени команд завчасно не знатимуть, що вони готуватимуть. Наштовхнути їх на істину повинні кулінарні натяки двох капітанів. Чи порозуміються лідери з членами своїх команд?

У 7 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

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