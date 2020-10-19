Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у восьмому випуску (відео)

Вчора, 18 жовтня, відбувся восьмий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 8 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: хворі на коронавірус Позитив і Юлія Сахневич, замість яких виступили Арам Арзуманян і Тоня Руденко, Сергій Танчинець і Яна Цибульська та Оля Фреймут з Іллею Падзіною. За крок від вильоту Сергій Танчинець і Яна Цибульська отримали імунітет, а двом іншим парам довелося виконувати танець за життя. Оскільки Позитив і Сахневич перебували вдома на самоізоляції, замість них знову вийшли на паркет Арам і Тоня. Учасники без підготовки одночасно виконали джайв. Таким чином з шоу "Танці з зірками" після восьмого ефіру вилетіли Позитив і Юлія Сахневич

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Дивіться шоу результатів восьмого прямого ефіру Танців з зірками:

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