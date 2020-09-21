Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)

  • 119
Alyona Alyona та Юрій Гурич​ - фото 1
Alyona Alyona та Юрій Гурич​ / instagram

Вчора, 20 вересня, відбувся четвертий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 12 пар, але в кінці одна повинна була покинути шоу. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Позитив і Юлія Сахневич, Тарас Цимбалюк та Яна Заєць, Alyona Alyona і Юрій Гурич. Втім, за крок від вильоту Позитив і Юлія Сахневич отримали імунітет. Таким чином проєкт залишили реперка Alyona Alyona і Юрій Гурич​.

І ще: Танці з зірками 2020 випуск 4 онлайн: дивитись відео виступів

Дивіться, як виступила пара Alyona Alyona і Юрій Гурич​ у четвертому прямому ефірі:

Читайте також: Українська чемпіонка знялася повністю оголеною: відверте фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 223
Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
  • 12 вересня, 20:52
  • 924
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 8478
Загрузка...
Новини