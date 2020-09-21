Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)

Вчора, 20 вересня, відбувся четвертий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 12 пар, але в кінці одна повинна була покинути шоу. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Позитив і Юлія Сахневич, Тарас Цимбалюк та Яна Заєць, Alyona Alyona і Юрій Гурич. Втім, за крок від вильоту Позитив і Юлія Сахневич отримали імунітет. Таким чином проєкт залишили реперка Alyona Alyona і Юрій Гурич​.

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Дивіться, як виступила пара Alyona Alyona і Юрій Гурич​ у четвертому прямому ефірі:

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