Українська чемпіонка знялася повністю оголеною: відверте фото

Знаменита українська фехтувальниця на шаблях Олена Кравацька вразила шанувальників відвертим знімком. Красуня зібрала безліч захоплених коментарів від підписників в Instagram, які оцінили пікантне фото.

Так, чемпіонка Європейських ігор-2015 та віцечемпіонка Олімпіади в Ріо Олена Кравацька роздяглася перед фотографом, прикрившись лише солом'яним капелюхом.

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"Просто хочу поділитися цим чудовим фото. Як воно вам?" – поцікавилася у шанувальників 28-річна чернівчанка. У відповідь коментатори завалили дівчину компліментами.

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