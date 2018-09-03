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Танці з зірками 2 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників
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2 вересня на телеканалі 1+1 вийшов 2 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.
Танці з зірками 2018 у розпалі! 2 випуск нового сезону легендарного танцювального шоу показав, яка пара першою покинула головний паркет країни. Ведучим проекту, окрім незмінного Юрія Горбунова, цього разу став також торішній учасник шоу, улюбленець глядачів, комік і актор Юрій Ткач.
І ще: Танці з зірками 2: усі учасники нового сезону 2018
У 1 випуску, за правилами Танців, ніхто не покинув шоу, однак в другому – проект залишили одразу дві пари. Як це було – читайте далі!
Танці з зірками 2 випуск онлайн
Першим на паркет вийшов грузинський красень Іраклі Макацарія, який разом зі своєю парнеркою, срібною призеркою минулого сезону виконав квікстеп. Чуттєвий та водночас запальний танець зачарував публіку, особливо – її жіночу частину.
Іраклі Макарація і Яна Заєць:
Монатік назвав квікстеп пари крутезним. Влад Яма натомість відзначив, що Іраклі тричі помилився у кроках, та сказав, що виступу учасників не вистачило блиску.
Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 8, Яма – 6 (22)
Народна улюблениця Леся Нікітюк під час минулого виступу отримала травму руку, тож цього разу телеведучій довелося танцювати з пов'язкою на руці. Символічно свій вальс пара виконувала під пісню "Тримай мене міцно".
Леся Нікітюк і Максим Єжов:
Яма похвалив вальс Лесі та зазначив, що це було краще, аніж попереднього разу. Монатік сказав, що пишається учасницею, яка, попри травму, вийшла на паркет.
Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 6 (19)
Аніту Луценко прозвали головною стервою 2 сезону Танців, і вона впевнено почувається у цьому статусі, адже готова на все задля перемоги. Фітнес-тренер разом зі своїм напарником виконала аргентинське танго. Бездоганна техніка Аніти вразила не лише глядачів, а й суддів.
Аніта Луценко та Олександр Прохоров:
Катерина Кухар похвалила майстерність Аніти, а Монатік висловив свій щирий захват виступом пари. Яма натомість зазначив, що дуже хоче побачити спортсменку ніжною.
Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 7 (24)
Показати себе в іншому образі вирішив і "альфа-самець" Микола Тищенко. Саме він отримав найнижчі бали в прем'єрному випуску, зокрема – через надмірну фривольність. Цього разу пара представила вишукане танго.
Микола Тищенко та Nana:
Монатік відзначив стійкість Тищенка після нещадних коментарів у мережі, хоча зізнався, що над танцювальною майстерністю ревізору ще треба попрацювати. "Це все ще був Шварценеггер, а ми чекаємо Ван Дамма", – резюмував Яма і показав Тищенкові, як тримати позицію.
Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 5 (18)
Продовжила ефір болівійсько-українська красуня Мішель Андраде. Юна співачка, якій вже дали прізвисько найсексуальнішої крихітки шоу, зачарувала ліричним хіп-хопом зі своїм парнером Женею Котом. Пара показала на паркеті емоційну історію закоханих, які борються за почуття.
Michelle Andradе та Євген Кот:
Влад Яма відзначив еротичність танцю, Монатік висловив своє захоплення виступом танцівників, а Катя Кухар навіть продекламувала вірш про Мішель та Женю.
Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 8 (23)
Королю гумору Ігорю Ласточкіну дістався геть не кумедний пасадобль. Популярний комік перевтілився у справжнього ковбоя та навіть одягнув туфлі з підборами, аби впоратися із завданням. Чи вдалося це шоумену – дивіться самі!
Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:
Катерина Кухар розкритикувала виступ пари та подарувала коміку лимон, який Ласточкін залюбки з'їв. А Яма навіть зізнався, що думав про нього вночі та порівнював його із Зеленським.
Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 5, Яма – 6 (18)
Наступними на паркет вийшов Денис Берінчик, який перевтілився у танці на закоханого козака. Боксер зі своєю партнеркою виконав віденський вальс під українську народну пісню "Ой чий то кінь стоїть". Традиційно пара показала неймовірно складні та видовищні підтримки.
Денис Берінчик і Катя Бєлявська:
Влад Яма порадив боксерові навчитися дихати всім тілом, а Катерина Кухар – менше зациклюватися на парнерці. Загалом зіркові судді схвально оцінили виступ пари.
Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21)
Маша Єфросиніна підготувала для шанувальників справжній сюрприз та вирішила перенестися на трішки в минуле. Понад 15 років тому зірка була ведучою ранкової програми та важила 85 кілограмів. Сонна, але яскрава самба здивувала глядачів.
Маша Єфросиніна та Макс Леонов:
Катерина Кухар заявила, що саме номер Єфросиніної – саме те, для чого створювалося шоу Танці з зірками. Просто "вау" – охарактеризував виступ пари Монатік та похвалив перевтілення телеведучої.
Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 7 (24)
На перевтілення зважився і народний артист Павло Зібров. У свій 61 рік легендарний співак прийняв виклик Монатіка та станцював "зіб-брейк" у динамічному хіп-хопі. Вуса відігравали особливу роль у виступі!
Павло Зібров та Марія Шмельова:
Монатік "зацінив" експеримент Зіброва, а Влад Яма навіть "заримував" вуса легенди.
Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 5, Яма – 5 (18)
Свою нову грань відкрила українцям співачка Злата Огнєвіч. Минулого випуску зірку звинувачували в "скупих" емоціях, тож цього разу в пристрасній румбі Злата продемонструвала свою пристрасть.
Злата Огнєвіч і Дмитро Жук:
Судді відзначили старання артистки, але порекомендували Огнєвіч "прокинутися" та проявляти більше емоцій.
Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 6 (19)
Лідер сезону Павло Вишняков продовжує тримати високу планку на паркеті. Актор, якого називають "сірим кардиналом" Танців, чудово впорався з новою постановкою. І навіть технічний конфуз не зіпсував номер.
Павло Вишняков і Юля Сахневич:
Влад Яма назвав пару головними претендентами на перемогу. З такою високою оцінкою погодилися й інші судді.
Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 8 (25)
Телеведуча Оксана Марченко показала не тільки танцювальні здібності, а й ідеальний прес. 45-річна зірка в образі іспанської звабниці вразила чудовою формою та виконала еротичний ф'южн.
Оксана Марченко та Дмитро Чаплін:
Яма похвалив відмінну спортивну форму Марченко, але зазначив, що їй варто більше працювати над пересуванням на паркеті. У свою чергу Монатік наголосив, що за ведучою цікаво спостерігати.
Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 5 (18)
Найбільшою інтригою 2 випуску був вихід на паркет Слави Камінської. Зірка дуету НЕАНГЕЛИ отримала жахливу травму хребта на репетиціях і, попри всі очікування, відмовилася від участі в проекті. Оскільки це вже вдруге пара Слава Камінська та Ігор Кузьменко не виконала танець – учасників було дискваліфіковано.
Ведучий Руслан Сенічкін викликав справжній фурор своїм попереднім виступом. Цього разу він спробував втримати статус лідера в , однак на паркеті йому вдалося не все.
Руслан Сенічкін і Яна Цибульська:
"Суперпанда" вже схуд на 15 кілограмів, тож Яма порадив його парнерці хоч іноді годувати його чимось, окрім Сніданку. Монатік додав, що хіп-хопер з Сенічкіна кращий за бальника, однак виступ пари йому все одно сподобався.
Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22)
За результатами голосування суддів та глядачів, у другому випуску Танці покинула пара Злата Огнєвіч та Дмитро Жук. А ви згодні з таким рішенням?
Танці з зірками 2 сезон 2 прямий ефір – дивитися онлайн повне відео:
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