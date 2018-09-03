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Танці з зірками 2 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

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Дивіться 2 випуск шоу Танці з зірками 2018! - фото 1
Дивіться 2 випуск шоу Танці з зірками 2018! / maximum.fm

2 вересня на телеканалі 1+1 вийшов 2 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Танці з зірками 2018 у розпалі! 2 випуск нового сезону легендарного танцювального шоу показав, яка пара першою покинула головний паркет країни. Ведучим проекту, окрім незмінного Юрія Горбунова, цього разу став також торішній учасник шоу, улюбленець глядачів, комік і актор Юрій Ткач.

І ще: Танці з зірками 2: усі учасники нового сезону 2018

У 1 випуску, за правилами Танців, ніхто не покинув шоу, однак в другому – проект залишили одразу дві пари. Як це було – читайте далі!

Танці з зірками 2 випуск онлайн

Першим на паркет вийшов грузинський красень Іраклі Макацарія, який разом зі своєю парнеркою, срібною призеркою минулого сезону виконав квікстеп. Чуттєвий та водночас запальний танець зачарував публіку, особливо – її жіночу частину.

Іраклі Макарація і Яна Заєць:

Монатік назвав квікстеп пари крутезним. Влад Яма натомість відзначив, що Іраклі тричі помилився у кроках, та сказав, що виступу учасників не вистачило блиску.

Оцінки: Монатік 8, Кухар 8, Яма 6 (22)

Народна улюблениця Леся Нікітюк під час минулого виступу отримала травму руку, тож цього разу телеведучій довелося танцювати з пов'язкою на руці. Символічно свій вальс пара виконувала під пісню "Тримай мене міцно".

Леся Нікітюк і Максим Єжов:

Яма похвалив вальс Лесі та зазначив, що це було краще, аніж попереднього разу. Монатік сказав, що пишається учасницею, яка, попри травму, вийшла на паркет.

Оцінки: Монатік 7, Кухар 6, Яма 6 (19)

Аніту Луценко прозвали головною стервою 2 сезону Танців, і вона впевнено почувається у цьому статусі, адже готова на все задля перемоги. Фітнес-тренер разом зі своїм напарником виконала аргентинське танго. Бездоганна техніка Аніти вразила не лише глядачів, а й суддів.

Аніта Луценко та Олександр Прохоров:

Катерина Кухар похвалила майстерність Аніти, а Монатік висловив свій щирий захват виступом пари. Яма натомість зазначив, що дуже хоче побачити спортсменку ніжною.

Оцінки: Монатік 9, Кухар 8, Яма 7 (24)

Показати себе в іншому образі вирішив і "альфа-самець" Микола Тищенко. Саме він отримав найнижчі бали в прем'єрному випуску, зокрема через надмірну фривольність. Цього разу пара представила вишукане танго.

Микола Тищенко та Nana:

Монатік відзначив стійкість Тищенка після нещадних коментарів у мережі, хоча зізнався, що над танцювальною майстерністю ревізору ще треба попрацювати. "Це все ще був Шварценеггер, а ми чекаємо Ван Дамма", резюмував Яма і показав Тищенкові, як тримати позицію.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар 6, Яма 5 (18)

Продовжила ефір болівійсько-українська красуня Мішель Андраде. Юна співачка, якій вже дали прізвисько найсексуальнішої крихітки шоу, зачарувала ліричним хіп-хопом зі своїм парнером Женею Котом. Пара показала на паркеті емоційну історію закоханих, які борються за почуття.

Michelle Andradе та Євген Кот:

Влад Яма відзначив еротичність танцю, Монатік висловив своє захоплення виступом танцівників, а Катя Кухар навіть продекламувала вірш про Мішель та Женю.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар 7, Яма 8 (23)

Королю гумору Ігорю Ласточкіну дістався геть не кумедний пасадобль. Популярний комік перевтілився у справжнього ковбоя та навіть одягнув туфлі з підборами, аби впоратися із завданням. Чи вдалося це шоумену – дивіться самі!

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Катерина Кухар розкритикувала виступ пари та подарувала коміку лимон, який Ласточкін залюбки з'їв. А Яма навіть зізнався, що думав про нього вночі та порівнював його із Зеленським.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар 5, Яма 6 (18)

Наступними на паркет вийшов Денис Берінчик, який перевтілився у танці на закоханого козака. Боксер зі своєю партнеркою виконав віденський вальс під українську народну пісню "Ой чий то кінь стоїть". Традиційно пара показала неймовірно складні та видовищні підтримки.

Денис Берінчик і Катя Бєлявська:

Влад Яма порадив боксерові навчитися дихати всім тілом, а Катерина Кухар – менше зациклюватися на парнерці. Загалом зіркові судді схвально оцінили виступ пари.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар 7, Яма 7 (21)

Маша Єфросиніна підготувала для шанувальників справжній сюрприз та вирішила перенестися на трішки в минуле. Понад 15 років тому зірка була ведучою ранкової програми та важила 85 кілограмів. Сонна, але яскрава самба здивувала глядачів.

Маша Єфросиніна та Макс Леонов:

Катерина Кухар заявила, що саме номер Єфросиніної – саме те, для чого створювалося шоу Танці з зірками. Просто "вау" – охарактеризував виступ пари Монатік та похвалив перевтілення телеведучої.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар 8, Яма 7 (24)

На перевтілення зважився і народний артист Павло Зібров. У свій 61 рік легендарний співак прийняв виклик Монатіка та станцював "зіб-брейк" у динамічному хіп-хопі. Вуса відігравали особливу роль у виступі!

Павло Зібров та Марія Шмельова:

Монатік "зацінив" експеримент Зіброва, а Влад Яма навіть "заримував" вуса легенди.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар 5, Яма 5 (18)

Свою нову грань відкрила українцям співачка Злата Огнєвіч. Минулого випуску зірку звинувачували в "скупих" емоціях, тож цього разу в пристрасній румбі Злата продемонструвала свою пристрасть.

Злата Огнєвіч і Дмитро Жук:

Судді відзначили старання артистки, але порекомендували Огнєвіч "прокинутися" та проявляти більше емоцій.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар 6, Яма 6 (19)

Лідер сезону Павло Вишняков продовжує тримати високу планку на паркеті. Актор, якого називають "сірим кардиналом" Танців, чудово впорався з новою постановкою. І навіть технічний конфуз не зіпсував номер.

Павло Вишняков і Юля Сахневич:

Влад Яма назвав пару головними претендентами на перемогу. З такою високою оцінкою погодилися й інші судді.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар 8, Яма 8 (25)

Телеведуча Оксана Марченко показала не тільки танцювальні здібності, а й ідеальний прес. 45-річна зірка в образі іспанської звабниці вразила чудовою формою та виконала еротичний ф'южн.

Оксана Марченко та Дмитро Чаплін:

Яма похвалив відмінну спортивну форму Марченко, але зазначив, що їй варто більше працювати над пересуванням на паркеті. У свою чергу Монатік наголосив, що за ведучою цікаво спостерігати.

Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма 5 (18)

Найбільшою інтригою 2 випуску був вихід на паркет Слави Камінської. Зірка дуету НЕАНГЕЛИ отримала жахливу травму хребта на репетиціях і, попри всі очікування, відмовилася від участі в проекті. Оскільки це вже вдруге пара Слава Камінська та Ігор Кузьменко не виконала танець – учасників було дискваліфіковано.

Ведучий Руслан Сенічкін викликав справжній фурор своїм попереднім виступом. Цього разу він спробував втримати статус лідера в , однак на паркеті йому вдалося не все.

Руслан Сенічкін і Яна Цибульська:

"Суперпанда" вже схуд на 15 кілограмів, тож Яма порадив його парнерці хоч іноді годувати його чимось, окрім Сніданку. Монатік додав, що хіп-хопер з Сенічкіна кращий за бальника, однак виступ пари йому все одно сподобався.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма 7 (22)

За результатами голосування суддів та глядачів, у другому випуску Танці покинула пара Злата Огнєвіч та Дмитро Жук. А ви згодні з таким рішенням?

Танці з зірками 2 сезон 2 прямий ефір дивитися онлайн повне відео:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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