Танці з зірками 2 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

2 вересня на телеканалі 1+1 вийшов 2 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх напарників.

Танці з зірками 2018 у розпалі! 2 випуск нового сезону легендарного танцювального шоу показав, яка пара першою покинула головний паркет країни. Ведучим проекту, окрім незмінного Юрія Горбунова, цього разу став також торішній учасник шоу, улюбленець глядачів, комік і актор Юрій Ткач.

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У 1 випуску, за правилами Танців, ніхто не покинув шоу, однак в другому – проект залишили одразу дві пари. Як це було – читайте далі!

Танці з зірками 2 випуск онлайн

Першим на паркет вийшов грузинський красень Іраклі Макацарія, який разом зі своєю парнеркою, срібною призеркою минулого сезону виконав квікстеп. Чуттєвий та водночас запальний танець зачарував публіку, особливо – її жіночу частину.

Іраклі Макарація і Яна Заєць:

Монатік назвав квікстеп пари крутезним. Влад Яма натомість відзначив, що Іраклі тричі помилився у кроках, та сказав, що виступу учасників не вистачило блиску.

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 8, Яма – 6 (22)

Народна улюблениця Леся Нікітюк під час минулого виступу отримала травму руку, тож цього разу телеведучій довелося танцювати з пов'язкою на руці. Символічно свій вальс пара виконувала під пісню "Тримай мене міцно".

Леся Нікітюк і Максим Єжов: Яма похвалив вальс Лесі та зазначив, що це було краще, аніж попереднього разу. Монатік сказав, що пишається учасницею, яка, попри травму, вийшла на паркет. Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 6 (19) Аніту Луценко прозвали головною стервою 2 сезону Танців, і вона впевнено почувається у цьому статусі, адже готова на все задля перемоги. Фітнес-тренер разом зі своїм напарником виконала аргентинське танго. Бездоганна техніка Аніти вразила не лише глядачів, а й суддів. Аніта Луценко та Олександр Прохоров: Катерина Кухар похвалила майстерність Аніти, а Монатік висловив свій щирий захват виступом пари. Яма натомість зазначив, що дуже хоче побачити спортсменку ніжною. Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 7 (24) Показати себе в іншому образі вирішив і "альфа-самець" Микола Тищенко. Саме він отримав найнижчі бали в прем'єрному випуску, зокрема – через надмірну фривольність. Цього разу пара представила вишукане танго. Микола Тищенко та Nana: Монатік відзначив стійкість Тищенка після нещадних коментарів у мережі, хоча зізнався, що над танцювальною майстерністю ревізору ще треба попрацювати. "Це все ще був Шварценеггер, а ми чекаємо Ван Дамма", – резюмував Яма і показав Тищенкові, як тримати позицію. Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 5 (18) Продовжила ефір болівійсько-українська красуня Мішель Андраде. Юна співачка, якій вже дали прізвисько найсексуальнішої крихітки шоу, зачарувала ліричним хіп-хопом зі своїм парнером Женею Котом. Пара показала на паркеті емоційну історію закоханих, які борються за почуття. Michelle Andradе та Євген Кот: Влад Яма відзначив еротичність танцю, Монатік висловив своє захоплення виступом танцівників, а Катя Кухар навіть продекламувала вірш про Мішель та Женю. Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 8 (23) Королю гумору Ігорю Ласточкіну дістався геть не кумедний пасадобль. Популярний комік перевтілився у справжнього ковбоя та навіть одягнув туфлі з підборами, аби впоратися із завданням. Чи вдалося це шоумену – дивіться самі! Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова: Катерина Кухар розкритикувала виступ пари та подарувала коміку лимон, який Ласточкін залюбки з'їв. А Яма навіть зізнався, що думав про нього вночі та порівнював його із Зеленським. Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 5, Яма – 6 (18) Наступними на паркет вийшов Денис Берінчик, який перевтілився у танці на закоханого козака. Боксер зі своєю партнеркою виконав віденський вальс під українську народну пісню "Ой чий то кінь стоїть". Традиційно пара показала неймовірно складні та видовищні підтримки. Денис Берінчик і Катя Бєлявська: Влад Яма порадив боксерові навчитися дихати всім тілом, а Катерина Кухар – менше зациклюватися на парнерці. Загалом зіркові судді схвально оцінили виступ пари. Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (21) Маша Єфросиніна підготувала для шанувальників справжній сюрприз та вирішила перенестися на трішки в минуле. Понад 15 років тому зірка була ведучою ранкової програми та важила 85 кілограмів. Сонна, але яскрава самба здивувала глядачів. Маша Єфросиніна та Макс Леонов: Катерина Кухар заявила, що саме номер Єфросиніної – саме те, для чого створювалося шоу Танці з зірками. Просто "вау" – охарактеризував виступ пари Монатік та похвалив перевтілення телеведучої. Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 7 (24) На перевтілення зважився і народний артист Павло Зібров. У свій 61 рік легендарний співак прийняв виклик Монатіка та станцював "зіб-брейк" у динамічному хіп-хопі. Вуса відігравали особливу роль у виступі! Павло Зібров та Марія Шмельова: Монатік "зацінив" експеримент Зіброва, а Влад Яма навіть "заримував" вуса легенди. Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 5, Яма – 5 (18) Свою нову грань відкрила українцям співачка Злата Огнєвіч. Минулого випуску зірку звинувачували в "скупих" емоціях, тож цього разу в пристрасній румбі Злата продемонструвала свою пристрасть. Злата Огнєвіч і Дмитро Жук: Судді відзначили старання артистки, але порекомендували Огнєвіч "прокинутися" та проявляти більше емоцій. Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 6 (19) Лідер сезону Павло Вишняков продовжує тримати високу планку на паркеті. Актор, якого називають "сірим кардиналом" Танців, чудово впорався з новою постановкою. І навіть технічний конфуз не зіпсував номер. Павло Вишняков і Юля Сахневич: Влад Яма назвав пару головними претендентами на перемогу. З такою високою оцінкою погодилися й інші судді. Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 8, Яма – 8 (25) Телеведуча Оксана Марченко показала не тільки танцювальні здібності, а й ідеальний прес. 45-річна зірка в образі іспанської звабниці вразила чудовою формою та виконала еротичний ф'южн. Оксана Марченко та Дмитро Чаплін: Яма похвалив відмінну спортивну форму Марченко, але зазначив, що їй варто більше працювати над пересуванням на паркеті. У свою чергу Монатік наголосив, що за ведучою цікаво спостерігати. Оцінки: Монатік – 7, Кухар – 6, Яма – 5 (18) Найбільшою інтригою 2 випуску був вихід на паркет Слави Камінської. Зірка дуету НЕАНГЕЛИ отримала жахливу травму хребта на репетиціях і, попри всі очікування, відмовилася від участі в проекті. Оскільки це вже вдруге пара Слава Камінська та Ігор Кузьменко не виконала танець – учасників було дискваліфіковано. Ведучий Руслан Сенічкін викликав справжній фурор своїм попереднім виступом. Цього разу він спробував втримати статус лідера в , однак на паркеті йому вдалося не все. Руслан Сенічкін і Яна Цибульська: "Суперпанда" вже схуд на 15 кілограмів, тож Яма порадив його парнерці хоч іноді годувати його чимось, окрім Сніданку. Монатік додав, що хіп-хопер з Сенічкіна кращий за бальника, однак виступ пари йому все одно сподобався. Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7 (22) За результатами голосування суддів та глядачів, у другому випуску Танці покинула пара Злата Огнєвіч та Дмитро Жук. А ви згодні з таким рішенням? Танці з зірками 2 сезон 2 прямий ефір – дивитися онлайн повне відео: Читайте також: Могилевська розповіла, якою буде у 80 років