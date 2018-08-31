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1 вересня Музика Привітання

Могилевська розповіла, якою буде у 80 років

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На такий гумористичний допис одразу ж відреагували користувачі мережі - фото 1
На такий гумористичний допис одразу ж відреагували користувачі мережі / instagram

Співачка Наталя Могилевська розмірковує, якою вона буде у 80.

2 серпня популярна українська співачка Наталія Могилевська відсвяткувала 45-ий день народження. Зірка з роками стає дедалі привабливішою.

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Попри чималий успіх, перемогу на "Танцях з зірками" та повернення на велику сцену Наталія Могилевська задумалась, якою вона буде у 80 років. Артистка написала кумедний допис, в якому озвучила свої припущення щодо старості.

"Якою я бачу себе в старості? Веселою бабулькою з манікюром, яка буде продовжувати підкорювати нові висоти. Я буду змагатися з донькою Наді Дорофєєвої в "Танцях із зірками 2075". Впевнена, у 80 життя тільки починається!" – написала Наталія Могилевська.

На такий гумористичний допис одразу ж відреагували користувачі мережі. "Ще рано думати про стареньку бабусю", "З такими думками і темпераментом старість не співпадає, а відступає, а потім розвертається і зовсім йде", "Розкішній жінці час тільки до лиця", – написали прихильники зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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