Фінал шоу Танці з зірками 2 сезон - дивитися онлайн 25-11-2018

25 листопада на телеканалі 1+1 вийшов фінальний 14 випуск шоу Танці з зірками 2018. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2018 підійшли до логічного завершення. Фінальний 14 випуск нового сезону легендарного танцювального проекту показав, яка пара перемогла. А ще на нас чекала несподіванка у складі журі! На глядачів чекав справжній вечір несподіванок і прем'єр. Компанію незмінному ведучому шоу Юрію Горбунову на зірковому балконі склав мегапопулярний співак DZIDZIO.

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Нагадаємо, минулого разу, у 13 випуску, за крок до суперфіналу у зоні ризику опинилися: Леся Нікітюк і Макс Єжов, Павло Вишняков та Юлія Сахневич, а також Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Однак, телеглядачі врятували своїм голосуванням Лесю Нікітюк і Макса Єжова та пропустили їх до суперфіналу. Також участь у проекті продовжили Іраклі Макацарія та Яна Заєць, а от "сірий кардинал" проекту Павло Вишняков і Юлія Сахневич, на жаль, покинули проект за крок до фіналу.

Танці з зірками 14 випуск онлайн

Першими на головний паркет країни у суперфіналі вийшли Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Найсексуальнішій парі проекту дістався гарячий пасодобль. Гарячий грузин у суперфіналі вирішив почати з приборкання норовливої українки. Якщо вечір почався з такого спекотного танцю, то й складно собі уявити, що буде далі!

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Монатік наголосив на тому, що кожен виступ пари – насолода для його очей. Катерина Кухар зазначила, що Іраклі поводиться як істинний переможець з першого випуску. Також вона додала, що йомі не можна здаватися. Владу Ямі сподобалася техніка танцю. Володимир Зеленський, який підсилив суддівську команду, похвалив пару та додав, що він не може бути байдужим до Іраклі та Яни.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10, Зеленський – 10 (40)

Танцювальну естафету перехопили Леся Нікітюк і Макс Єжов. Ми ж нагадаємо, що Влад Яма обіцяв з'їсти листок з порядком виходів зіркових пар на паркет, якщо Лесі вдасться виграти у проекті. І хоч усім здається несправедливим той факт, що телеведуча потрапила до фіналу, вона готова боротися до кінця та довести, що взяла участь у "Танцях з зірками" не просто так. Вона та Макс виконали стріт-фанк!

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Зеленський похвалив Лесю та Макса. Він надзвичайно радий, що в Україні є така суперзірка, як Леся. Влад Яма досі не вірить, що Леся потрапила до суперфіналу. Також він зазначив, що її кожен танець народний, адже глядачі не перестають її підтримувати. Катерина Кухар додала, що Лесі таки вдалося собі вигризти місце у суперфіналі. Їй, до слова, цікаво, чи буде Влад Яма сьогодні їсти листок з порядком виходів. Монатік привітав Лесю з виходом до фіналу. Також він наголосив, що телеведуча стала справжньою зіркою цього проекту!

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 7, Яма – 7, Зеленський – 10 (32)

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова наступними вийшли на паркет. Його партнерка наголосила на тому, що Ігор усіма силами виборював вихід до фіналу. А от сам Ігор хоче перейняти естафету Володимира Зеленського, який 11 років тому виграв на "Танцях з зірками". Першим їхнім танцем був джайв. Ох же ж закрутили вони на паркеті. Аж голова йде обертом!

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Влад Яма зазначив, що перед їхньою перемогою сьогодні може загорітися "зелене світло". Монатік похвалив Ігоря та Ілону за те, що вони потрапили до фіналу. Також він побажав парі таку ж розв'язку, яка була у Володимира Зеленського. Катерина Кухар пожартувала, що "рідкісний Ласточкін долетить до фіналу Танців з зірками". Володимир Зеленський потішився за свого колегу, який не засоромив його.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 9, Яма – 10, Зеленський – 10 (39)

Свій другий танець країні продемонстрували Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Спокуслива пара виконала фрістайл, який так сильно припав до душі глядачам і суддям шоу. Сам Іраклі наголосив на тому, що цей танець був дуже відповідальний.

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Для Катерини Кухар Іраклі є безсумнівним королем цього шоу, але йому не варто розлаблятися, адже суперники дихають у спину. Влад Яма похвалив крутезний танець пари. Монатік зізнався, що це його один із найулюбленіших номерів сезону. Зеленський подякував парі за цей виступ. Він дуже радий, що такі люди є в нашій країні!

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10, Зеленський – 10 (40)

Леся Нікітюк і Макс Єжов знову вийшли на паркет, щоб потішити свою армію прихильників віденським вальсом. І хоч її фанати не перестають підтримувати Лесю, суддям досі здається, що вона потрапила до суперфіналу випадково. Але ж ми знаємо, що це не так!

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Зеленський зазначив, що Лесі більше до лиця happy end'и, а не сумні завершення історій. Монатік додав, що він продовжує змінювати свою думку стосовно цієї пари. Катерина Кухар не могла обійти увагою той факт, що багато пар мріяли бути на місці Лесі. Влад Яма пожартував, що з такими голосами Лесі можна впевнено йти у президенти. І хоч хлопці танцюють краще, на думку Ями, прогрес неможливо не оцінити!

Оцінки: Монатік – 8, Кухар – 8, Яма – 8, Зеленський – 10 (34)

Квікстеп Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової так сильно сподобався глядачам і суддям, що пара вийшла з цим танцем вдруге на паркет. Не дивно, що улюбленим танцем у виконанні коміка є номер, у якому він грає коміка Чарлі Чапліна ;)

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Влад Яма похвалив старанність Ігоря та Ілони. Він уважає, що заради такого танцю варто було починати сезон. Кухар зізналася, що її кума вболіває за Лесю, а мама за Ігоря! Щоправда, сама балерина стала б на захист Ласточкіна та Гвоздьової. Монатік похвалив розвиток пари, і зазначив, що сьогодні пара станцювала краще, ніж минулого разу. Зеленський зізнався, що він хвилюється кожного разу, коли Ігор виходить на головний паркет країни.

Оцінки: Монатік – 10, Кухар – 10, Яма – 10, Зеленський – 10 (40)

Свій третій танець "за життя" усій країні показали Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Нагадаємо, що у Грузії холостяку не вистачило зовсім трішки, щоб вибороти перемогу. Цікаво, чи усміхнеться йому фортуна сьогодні?

Іраклі Макацарія та Яна Заєць:

Монатік похвалив красивий і ніжний танець пари. Кухар порівняла Іраклі з неприборканим мустангом, який упевнено рухається до перемоги. Влад Яма очікував він фінального танцю значно більшого! Зеленський зізнався, що отримав неабияке задоволення, яке має оцінитися відповідними балами.

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 9, Яма – 9, Зеленський – 10 (37)

Зі своїм останнім танцем на паркет вийшли Леся Нікітюк і Макс Єжов. Пара станцювала ф'южн, але чи достатньо цього для того, щоб забрати з собою кубок "Танців з зірками"?

Леся Нікітюк і Макс Єжов:

Катерина Кухар зазначила, що Леся – справжня камікадзе. Вона також додала, що за умов визначення переможця лише шляхом глядацького голосування, перемога однозначно була б її. Зеленський наголосив на тому, що Леся – жінка-вогінь. Не оминув він увагою й ноги телеведучої. Монатік похвалив досягнення Лесі, а також зазначив, що вона не підвела своїх прихильників. Влад Яма зізнався, що досі підтримується шалена інтрига. Він також шалено поважає Лесю за те, що вона отримує задоволення від того, що робить!

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 7, Яма – 8, Зеленський – 10 (34)

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова завершили суперфінал. Чи зможе "темна конячка" проекту перемогти?

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова:

Влад Яма похвалив їх за вправність та щирість. Монатік подякував пару за динаміку та за те, що вони прислухалися до порад Діми, які він дав минулого тижня. Катерина Кухар не змогла не оцінити прогрес Ігоря. Володимир Зеленський додав, що розуміє, як це бути за кілька миттєвостей до оголошення переможця. Також він щиро побажав парі перемогти!

Оцінки: Монатік – 9, Кухар – 10, Яма – 10, Зеленський – 10 (39)

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