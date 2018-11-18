Танці з зірками 2018: хто покинув шоу в тринадцятому прямому ефірі

Українцям показали 13 випуск шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування 18 листопада 2018-го!

У тринадцятому випуску Танців з зірками не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів.

Дивіться: Танці з зірками 13 випуск онлайн – відео виступів всіх учасників

За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 13 випуску шоу Танці з зірками в зоні ризику опинилися: Леся Нікітюк і Макс Єжов, Павло Вишняков та Юлія Сахневич, а також Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Телеглядачам вдалося врятували своїм голосуванням та пропустили до фіналу Лесю Нікітюк та Макса Єжова. Зазначимо, що цього разу долю пари не вирішував "танець за життя". За крок до суперфіналу проект покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич покинули шоу

А ви згідні з оцінками суддів? Пишіть у коментарях!

Вам сподобається: Катерина Кухар повторила образ Меган Маркл: фотофакт