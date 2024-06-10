Таксофони 1980-х років: у Великій Британії хочуть оновити список памʼяток

У Великій Британії товариство "Двадцяте століття" подало заявку на отримання статусу памʼятки для таксофонів моделі КХ100 в Англії, Шотландії та Уельсі. Наступного року їх планують демонтувати.

Три таксофони 1980-х років у Великій Британії хочуть внести в список памʼяток. Про це пише The Guardian.

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У виданні йдеться, що ці будки представляють "остаточний розквіт телекомунікаційної інфраструктури, керованої дизайном, у публічній сфері".

Ми намагаємося зберегти кілька недооцінених таксофонів KX100 – останніх у лінійці громадських телефонів. Їх можна вважати “гидким каченям” у порівнянні з культовими червоними телефонними будками, але вони заслуговують на місце в підручниках з історії, – зазначив Олі Маршалл, директор кампанії по збереженню.

Дизайн таксофона KX100 від компанії BT викликав суперечки одразу, як прийшов у 1985 році на заміну класичним червоним телефонним будкам. Його називали "прісним" та "абсолютно потворним".

Таксофон 1980-х років / C20 Society/Liquid Light

Водночас компанія рекламувала ці будки як антивандальні, просторі та пристосовані для крісел колісних. А оскільки скляні двері не сягали до землі, їх було легше чистити, і вони рідше смерділи сечею, що стало характерною рисою червоних таксофонів.

Три таксофони-памʼятки демонтують у 2025 році: на мосту Дансоп у Ланкаширі (Англія); у селищі Мааруіг на острові Гарріс (Шотландія); у Центрі альтернативних технологій у Мачинлеті (Уельс).

Таксофон 1980-х років / C20 Society/Liquid Light

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