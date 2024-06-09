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Ці 5 країн Євросоюзу пропонують золоті візи: що для цього потрібно
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В ЄС є лише кілька країн, які все ще пропонують золоті паспорти. І ми розповімо детальніше про них та про те, у скільки це обійдеться.
Видання Euronews розповіло про 5 країн Євросоюзу, де можна придбати собі золоту візу. Серед них – Іспанія та Греція.
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Мальта
Однією з таких країн є Мальта. Тут мінімальна сума інвестицій починається від 690 000 євро, а громадянство надається на термін від 12 до 36 місяців.
Однак багато інших країн все ще пропонують схеми "золотих віз". Ось кілька прикладів того, скільки саме коштує отримати посвідку на проживання за інвестиції в цих країнах.
Чи пропонує Іспанія все ще золоту візу?
Іспанія запустила схему отримання посвідки на проживання за інвестиції у 2013 році. Вона дозволила заможним людям з-поза меж ЄС отримати посвідку на проживання, інвестувавши понад 500 000 євро в нерухомість або певні види бізнесу.
Однак у понеділок, 8 квітня, уряд країни заявив, що планує відмовитися від схеми з нерухомістю, на яку припадає 94% заявок, щоб зменшити тиск на ринок житла. Юридичний процес скасування візи ще триває.
Прем'єр-міністр-соціаліст Педро Санчес заявив, що ця реформа є частиною зусиль його коаліційного уряду меншості, спрямованих на те, щоб зробити житло "правом, а не спекулятивним бізнесом".
Іспанія запустила золоті візи з 2013 року / Фото bearfotos
Уряд заявляє, що близько 10 000 таких віз було видано з моменту прийняття закону у 2013 році попереднім урядом правої Народної партії як засіб залучення іноземних інвесторів.
Візу також можна отримати, розпочавши певні види бізнесу в Іспанії, володіючи акціями компанії або банківськими депозитами на суму не менше 1 мільйона євро в іспанських фінансових установах, або інвестувавши в державні облігації на суму не менше 2 мільйонів євро.
Угорська схема "золотих віз"
Всупереч тенденції, Угорщина оголосила про плани відновити свою схему "золотих віз" з 1 липня 2024 року, після того, як вона припинила її дію у 2017 році.
Так звана Програма для гостьових інвесторів (GIP) запропонує три шляхи отримання посвідки на проживання, зокрема, через інвестиції в нерухомість (мінімум 250 000 євро), придбання житлової нерухомості (мінімум 500 000 євро) або пожертвування щонайменше 1 мільйона євро вищому навчальному закладу в країні.
Віза поширюється на дружину/чоловіка та дітей заявника, які перебувають на його/її утриманні, і надає право безвізового в'їзду до ЄС.
Золота візова схема Італії
Італія – ще одна популярна країна для тих, хто хоче отримати посвідку на проживання за інвестиції. Запроваджена у 2017 році "золота віза" надає громадянам країн, які не є членами ЄС, посвідку на проживання строком на два роки в обмін на інвестиції в Італії.
Мінімальна інвестиція тут становить 500 000 євро, яка повинна бути здійснена через країну, на яку поширюється дія італійського законодавства. Власники таких віз можуть також включити в заяву членів своєї сім'ї і скористатися спеціальним податковим режимом.
Після того, як ті, хто використовує цю схему, проживуть в Італії протягом 10 років, вони можуть отримати право на громадянство.
Золота віза в Італії запроваджена з 2017 року / Фото frimufilms
Золота візова схема Греції
Греція пропонує золоті візи з одним з найшвидших процесів отримання посвідки на проживання. Іноземці, які відповідають вимогам, можуть отримати дозвіл протягом 60 днів з моменту подачі заяви.
Раніше Греція мала один з найнижчих порогів для інвестицій – лише 250 000 євро, витрачених на придбання нерухомості в країні. У вересні влада підвищила цю суму до 500 000 євро, щоб підвищити доступність нерухомості для місцевих жителів. Новий поріг застосовується з 1 травня 2023 року.
Це оновлення буде впроваджено у Великому регіоні Афін, муніципалітеті Салоніки та на островах Міконос і Санторіні, але в інших регіонах поріг у 250 тисяч євро залишиться незмінним.
Власники золотих віз не зобов'язані залишатися в Греції, щоб зберегти свою візу.
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На кінець 2021 року країна отримала 9 500 заявок на отримання цих віз за інвестиційними схемами, що є одним з найвищих показників у Європі.
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